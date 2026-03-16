Skandal potresa Francusku: Više od milion automobila registrovano ilegalno

Veliki skandal potresa Francusku nakon što je otkriveno da je više od milion vozila povezano sa prevarama u sistemu registracije.

Istražioci navode da su slabosti u digitalnom sistemu omogućile lažnim firmama da ilegalno registruju automobile.

Problem potiče iz 2017. godine, kada je država djelimično privatizovala sistem registracije vozila.

Auto-saloni i ovlašćeni posrednici dobili su direktan pristup bazi podataka registracije vozila, ali se sistem u velikoj mjeri oslanjao na samokontrolu.

Prema izvještaju državne revizorske institucije, kriminalne mreže su iskoristile rupe u sistemu i preko oko 300 lažnih kompanija registrovale skoro milion vozila, što je oko 1,7 odsto ukupnog voznog parka u zemlji.

Procjene pokazuju da je država između 2022. i 2024. izgubila više od 550 miliona evra kroz neplaćene kazne, takse za registraciju i druge namete.

Lažne registracije omogućavale su vozačima da izbjegnu kazne za prebrzu vožnju, putarine ili parkiranje, jer je često bilo teško utvrditi ko je pravi vlasnik vozila.

Sistem je takođe mogao da posluži i za prikrivanje porijekla ukradenih automobila, koji su dobijali novu "legalnu" identifikaciju.

Istražitelji upozoravaju da problem nije samo finansijski, već i bezbjednosni, jer nepouzdani podaci o registraciji otežavaju sprovođenje zakona, prenosi B92.

Državna revizorska institucija zato predlaže strože kontrole pristupa registracionoj bazi, redovne provjere posrednika koji obavljaju veliki broj registracija i jaču IT zaštitu sistema kako bi se spriječile slične prevare u budućnosti.