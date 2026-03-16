Tuča u Čelincu: Jedan muškarac završio na UKC-u, drugi u lisicama

Autor:Stevan Lulić
16.03.2026
11:32
Komentari:0
Jedan muškarac je povrijeđen, a drugi je uhapšen nakon tuče koja se jutros dogodila u Čelincu.
Iz Policijske uprave Banjaluka naveli su da je zbog nanošenja tjelesnih povreda uhapšen N.J. iz Čelinca.
"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana u Čelincu fizički napalo muškarca koji je zadobio tjelesne povrede", rekli su u policiji.
Dodali su da je povrijeđenom ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske (UKC).
O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
