Tuča u Čelincu: Jedan muškarac završio na UKC-u, drugi u lisicama

Stevan Lulić

16.03.2026

11:32

Туча у Челинцу: Један мушкарац завршио на УКЦ-у, други у лисицама
Foto: ATV

Jedan muškarac je povrijeđen, a drugi je uhapšen nakon tuče koja se jutros dogodila u Čelincu.

Iz Policijske uprave Banjaluka naveli su da je zbog nanošenja tjelesnih povreda uhapšen N.J. iz Čelinca.

"Navedeno lice sumnjiči se da je istog dana u Čelincu fizički napalo muškarca koji je zadobio tjelesne povrede", rekli su u policiji.

Dodali su da je povrijeđenom ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske (UKC).

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

