Kamion se prevrnuo tokom rada: Kamiondžiju pritisla kabina, pa ga zatrpala zemlja

ATV

16.03.2026

10:44

Камион се преврнуо током рада: Камионџију притисла кабина, па га затрпала земља
U novopazarskom naselju Šutenovac dogodila se nesreća u kojoj je teško povrijeđen Irfan T., nakon što se kamion kojim je upravljao prevrnuo tokom rada.

Prema informacijama sa terena, Irfan T. je prekjuče na toj lokaciji istovario zemlju, a prilikom kipanja kamiona na mjestu gdje je teren bio mek i nestabilan došlo je do naglog prevrtanja vozila.

U trenutku kada je kamion počeo da se prevrće, vozač se uplašio i pokušao da iskoči iz kabine kako bi izbjegao nesreću. Međutim, tokom prevrtanja kabina kamiona ga je zahvatila i prignječila, usljed čega je zadobio teške telesne povrede.

Očevici navode da je situacija bila izuzetno teška i da je povrijeđeni muškarac ostao zatrpan zemljom dok mu pomoć nije stigla. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su ga izvukle i pružile prvu pomoć.

Zbog težine povreda, Irfan T. je hitno transportovan u Beograd na dalje liječenje i specijalističku medicinsku njegu.

Okolnosti pod kojima je došlo do prevrtanja kamiona biće predmet dalje istrage, kako bi se utvrdili tačni uzroci ove teške nesreće.

Građani Novog Pazara izražavaju zabrinutost i upućuju poruke podrške porodici povrijeđenog, uz nadu da će se on uspješno oporaviti od zadobijenih povreda, prenosi Sandžak Danas.

