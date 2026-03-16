Suvozač teško povrijeđen u nesreći kod Zvornika

Suvozač u automobilu "nisan" čiji su inicijali V.L. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u zvorničkom naselju Roćević i prevezen u Bolnicu Zvornik radi ukazivanja ljekarske pomoći, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobili "golf" kojim je upravljao M.V. iz Zvornika i "nisan" za čijim je upravljačem bio N.M. iz Bijeljine.

Uviđaj je izvršila policija, dok će protiv lica M.V. biti podnesen zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Zvornička policija uručila je prekršajne naloge ženi M.M. i muškarcu M.J, oboje iz Zvornika, zbog počinjenog prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Policijskoj stanici Zvornik prijavljeno je da je na lokalnom putu na područja grada došlo do narušavanja javnog reda i mira međusobnim vrijeđanjem između navedenih lica.

Muškarac J.M. iz Zvornika je uhapšen jer je pijan u svojstvu vozača učestvovao u saobraćaju.

Izvršenim alkotestiranjem kod njega je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,90 promila, te je prekršajno sankcionisan.