Logo
Large banner

Ima uhapšenih, četvoro povrijeđeno: Detalji teške nesreće u Banjaluci

Autor:

Stevan Lulić

15.03.2026

20:35

Komentari:

0
Удес на Лаушу
Foto: Viber

Četiri osobe su povrijeđene, a jedna je uhapšena nakon teške nesreće koja se dogodila u banjalučkom naselju Lauš, saznaje ATV.

Nesreća se dogodila u 18:40 sati u Karađorđevoj ulici, a u njoj su učestvovala dva automobila.

Ove informacije potvrđene su za naš portal iz Policijske uprave Banjaluka.

Удес на Лаушу

Hronika

Više povrijeđenih u Banjaluci, Hitna i policija na terenu

"U nezgodi su četiri lica zadobila tjelesne povrede", rečeno je za ATV iz PU Banjaluka.

"Jedan vozač, koji nije zadobio povrede, je lišen slobode, jer je kod istog utvrđeno prisustvo od 2,52 g/kg alkohola u organizmu", istakli su iz policije.

Naglašavaju da je na mjestu nezgode izvršen uviđaj, te da tokom istog nije bilo obustave saobraćaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner