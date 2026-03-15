Tragedija: Traktorista poginuo u prevrtanju mašine

U mjestu Vrbica kod Kaknja u subotu, 14. marta, došlo je do tragične nesreće u kojoj je smrtno stradao muškarac.

Nesreća se dogodila oko 17:20 sati kada je došlo do prevrtanja traktora kojim je upravljao M. A. (1969.) iz Kaknja.

Prema dostupnim informacijama, muškarac je zadobio teške povrede usljed prevrtanja radne mašine i preminuo na mjestu događaja, piše "Avaz".

O nesreći su obaviještene nadležne službe, a na teren su izašli pripadnici Policijske stanice Kakanj.

Policijski službenici su obavili uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

Za sada nije poznato šta je tačno dovelo do prevrtanja traktora, a više informacija očekuje se nakon okončanja policijske istrage i prikupljanja svih relevantnih podataka.