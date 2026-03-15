Tragedija: Traktorista poginuo u prevrtanju mašine

15.03.2026

16:31

Трагедија: Тракториста погинуо у превртању машине
Foto: Pixabay

U mjestu Vrbica kod Kaknja u subotu, 14. marta, došlo je do tragične nesreće u kojoj je smrtno stradao muškarac.

Nesreća se dogodila oko 17:20 sati kada je došlo do prevrtanja traktora kojim je upravljao M. A. (1969.) iz Kaknja.

Svijet

Ekolozi u ovoj državi dobijaju policijska ovlaštenja

Prema dostupnim informacijama, muškarac je zadobio teške povrede usljed prevrtanja radne mašine i preminuo na mjestu događaja, piše "Avaz".

O nesreći su obaviještene nadležne službe, a na teren su izašli pripadnici Policijske stanice Kakanj.

Svijet

Italijani potvrdili: Pogođena vazduhoplovna baza

Policijski službenici su obavili uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.

Za sada nije poznato šta je tačno dovelo do prevrtanja traktora, a više informacija očekuje se nakon okončanja policijske istrage i prikupljanja svih relevantnih podataka.

Komentari (0)
Više iz rubrike

Комшинице се посвађале, па услиједио физички обрачун: Радиле и мотке

Hronika

Komšinice se posvađale, pa uslijedio fizički obračun: Radile i motke

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Na mrežama kruži jeziva poruka žene koja je pretučena na ulici: ''Godinama me tuče pred malom djecom''

3 h

0
При слијетању аутомобила повријеђена петочлана породица

Hronika

Pri slijetanju automobila povrijeđena petočlana porodica

4 h

0
Полиција Србија

Hronika

Nakon rasprave nastao haos: Muškarac (26) brutalno pretučen

5 h

0

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

