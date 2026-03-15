Komšinice se posvađale, pa uslijedio fizički obračun: Radile i motke

15.03.2026
16:03
Masovna tuča dogodila u Boljevcima, kod Surčina, a kako Telegraf saznaje, obračun se dogodio između komšija nakon verbalne svađe.
Prema informacijama Telegrafa, incident se dogodio u Ulici Braće Kokar, kada je u jednom trenutku rasprava između komšinica prerasla u fizički sukob. U tuči su učestvovali V.M. (45) i njena dva sina sa jedne strane, dok su sa druge strane bile M.N. (64) i njena ćerka.
Tokom sukoba korištene su drvene motke, kao i biber sprej.
Nakon incidenta svi učesnici su se žalili na povrede, zbog čega su upućeni u Dom zdravlja u Surčinu gdje im je ukazana ljekarska pomoć.
Za sada nije poznato šta je tačno bio povod sukoba, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog incidenta.
