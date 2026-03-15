Logo
Large banner

Legenda udarila ćušku Jakovu Jozinoviću: Nema muzike

Autor:

ATV

15.03.2026

15:44

Komentari:

0
Јаков Јозиновић
Foto: Instagram

Bosanskohercegovački muzičar i frontmen grupe Crvena jabuka, Dražen Žerić Žera prati šta se događa na estradi.

Tako je komentarisao i fenomen Jakova Jozinovića ali i koncert Tonija Cetinskog u Novom Sadu u dvorani Spens, koji je otkazao a u kojoj će u aprilu nastupiti i Crvena jabuka.

илу-хороскоп-27022026

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi sudbinski preokret koji se dešava jednom u 100 godina

On je, komentarišući Jakova Jozinovića, žargonski rečeno, udario ćušku mladom pjevaču.

''Imamo danas tog Jakova Jozinovića, ali ne znam njegovu muziku, kad počne svoje pjesme pjevati onda ćemo znati, ali lijepo da je stvorio svoje ime'', kaže Žera.

Uputio mu savjet

Kao mnogo iskusniji kolega, on bi ipak Jakovu Jozinoviću savjetovao drugačiji put.

''Trebao je po meni sve što ima uložiti u 10 kompozitora, 10 hitova i tek onda ići po velikim dvoranama, ali eto. Lijepo je da te neka generacija koja njega sluša da su našli idola koji pjeva o ljubavi, lijepim stvarima'', rekao je Žera,prenosi "dnevnik.hr".

Моџтаба Хамнеи

Svijet

Hamnei iz dva razloga nije želio sina za nasljednika - tvrde iz SAD

Iskren je Žera i kad su u pitanju još neki trendovi.

''Ja mrzim danas ta neka imaginarna zanimanja stilista, podizač trepavica pjevačicama, PR su ti svoje pjesme i koncerti, a sve ovo što izmišljaš da si na Maldivima ili jedeš stejk od 100 dolara ili ti je dijete podrignulo, meni se od toga povraća'', sasvim je iskren Žera.

Дарко Манојловић Малик

Fudbal

Tuga obavila banjalučki sport: Preminuo Darko Manojlović Malik

Ovih se dana mnogo prašine diglo i oko koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu u dvorani Spens.

''Ja kao čovjek koji je proveo tri i po godine u Sarajevu u ratu, imam stav da ne treba nikog mrziti, ali otkazati koncert na isti dan kad je koncert trebao biti mislim da Toni je znao zašto je to napravio, a pjevao je već 3-4 puta u toj dvorani, čudno mi je što se sad odjednom o tome priča'', smatra Žera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jakov Jozinović

crvena jabuka

Dražen Žerić Žera

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића

Scena

Potresan detalj: Zašto su na kovčegu Dragana Lazića bili plavi peškiri

3 h

0
Дарко Лазић

Scena

Darko Lazić se oglasio emotivnom porukom: ''Ko nije hodao u tvojim cipelama..''

4 h

0
Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

Scena

Vedrani Rudan ljekari rekli da ima 3 mjeseca života: ''Nećeš mi doći na sahranu''

6 h

0
Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског

Scena

Ko stoji iza skandalozne odluke? Oglasila se žena Tonija Cetinskog

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

18

33

Darko i prijatelji se okupili oko slike njegovog brata: ''Ja te nosim u srcu rođeni moj..''

18

19

Srpskoj pjevačici otkazala strana tijela

18

17

Veliki požar u Trnovu, vatrogasce čeka besana noć

18

14

Dodik: Srpska je snažna koliko su jake porodice i žene koje čuvaju naše vrijednosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner