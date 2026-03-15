Legenda udarila ćušku Jakovu Jozinoviću: Nema muzike

Tako je komentarisao i fenomen Jakova Jozinovića ali i koncert Tonija Cetinskog u Novom Sadu u dvorani Spens, koji je otkazao a u kojoj će u aprilu nastupiti i Crvena jabuka.

On je, komentarišući Jakova Jozinovića, žargonski rečeno, udario ćušku mladom pjevaču.

''Imamo danas tog Jakova Jozinovića, ali ne znam njegovu muziku, kad počne svoje pjesme pjevati onda ćemo znati, ali lijepo da je stvorio svoje ime'', kaže Žera.

Uputio mu savjet

Kao mnogo iskusniji kolega, on bi ipak Jakovu Jozinoviću savjetovao drugačiji put.

''Trebao je po meni sve što ima uložiti u 10 kompozitora, 10 hitova i tek onda ići po velikim dvoranama, ali eto. Lijepo je da te neka generacija koja njega sluša da su našli idola koji pjeva o ljubavi, lijepim stvarima'', rekao je Žera,prenosi "dnevnik.hr".

Iskren je Žera i kad su u pitanju još neki trendovi.

''Ja mrzim danas ta neka imaginarna zanimanja stilista, podizač trepavica pjevačicama, PR su ti svoje pjesme i koncerti, a sve ovo što izmišljaš da si na Maldivima ili jedeš stejk od 100 dolara ili ti je dijete podrignulo, meni se od toga povraća'', sasvim je iskren Žera.

Ovih se dana mnogo prašine diglo i oko koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu u dvorani Spens.

''Ja kao čovjek koji je proveo tri i po godine u Sarajevu u ratu, imam stav da ne treba nikog mrziti, ali otkazati koncert na isti dan kad je koncert trebao biti mislim da Toni je znao zašto je to napravio, a pjevao je već 3-4 puta u toj dvorani, čudno mi je što se sad odjednom o tome priča'', smatra Žera.