Ko stoji iza skandalozne odluke? Oglasila se žena Tonija Cetinskog

15.03.2026

09:41

Ко стоји иза скандалозне одлуке? Огласила се жена Тонија Цетинског
Foto: Printscreen/Youtube/HRT

Nakon skandaloznog otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u sali Spens 8. marta, sada se oglasila njegova žena i menadžerka, Dubravka Cetinski, koja tvrdi da je ona bila inicijator te odluke.

Velika prašina podigla se nakon što je hrvatski pjevač otkazao koncert u novosadskoj sali Spens, samo nekoliko sati prije koncerta, uz obrazloženje da je čuo svjedočanstva da neki ljudi vuku ružne uspomene sa tog mesta na ratne devedesete, a branioci su navodili da se na istom mjestu nekada nalazio logor.

Taman kad smo pomislili da skandal doživljava svoju poslednju etapu, sada se oglasila i žena pjevača, Dubravka, koja tvrdi da je odluka o otkazivanju koncerta u Novom Sadu bila njena, PRENOSI B92.

Naime, ona je na društvenim mrežama u dužoj objavi objasnila sve:

"Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka, i želim jasno reći da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani SPENS u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica", tvrdila je Dubravka i dodala:

"Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvijek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvijek davali veliku podršku. Svjesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali doći. Izvinjavam se svima kojima je to donelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu", napisala je ona.

Dubravka tvrdi da je odluku donijela sama

"Odluku sam donijela kada sam vidjela koliko su Tonija potresla svjedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. Uprkos velikim naporima u tako kratkom vremenu nismo uspjeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa", istakla je.

"U našem zvaničnom saopštenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u istorijske rasprave. Muzika nikada ne bi trebala deliti ljude, nego ih spajati. Svi ostali zakazani koncerti održaće se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savjest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva. Vidimo se na Tonijevom rođendanskom koncertu u Areni Zagreb 30. maja. Dubravka Cetinski", završila je ona.

