Logo
Large banner

Ruske snage PVO oborile 170 ukrajinskih dronova

15.03.2026

09:08

Komentari:

0
Руске снаге ПВО обориле 170 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP

Ruska vojska oborila je tokom prethodne noći 170 ukrajinskih dronova na teritoriji Ruske Federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Između 21:00 14. marta i 7:00 15. marta, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 170 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.

Kako se precizira, dronovi su oboreni iznad Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Kurske, Smolenske, Tulske, Rostovske, Volgogradske, Saratovske oblasti i Moskovske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Republike Adigeja i Krima, ali i iznad Crnog mora.

Čak 20 ukrajinskih dronova letjelo je ka Moskvi.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.

Podijeli:

Tagovi :

Ruska vojna operacija 2026

PVO

oboren dron

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

04

12

54

12

53

12

43

12

39

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner