Ruske snage PVO oborile 170 ukrajinskih dronova

15.03.2026
09:08
Komentari:0
Ruska vojska oborila je tokom prethodne noći 170 ukrajinskih dronova na teritoriji Ruske Federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
"Između 21:00 14. marta i 7:00 15. marta, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 170 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.
Kako se precizira, dronovi su oboreni iznad Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Kurske, Smolenske, Tulske, Rostovske, Volgogradske, Saratovske oblasti i Moskovske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Republike Adigeja i Krima, ali i iznad Crnog mora.
Čak 20 ukrajinskih dronova letjelo je ka Moskvi.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.
