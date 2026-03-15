Ruske snage PVO oborile 170 ukrajinskih dronova

Ruska vojska oborila je tokom prethodne noći 170 ukrajinskih dronova na teritoriji Ruske Federacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Između 21:00 14. marta i 7:00 15. marta, sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 170 ukrajinskih bespilotnih letjelica", navodi se u saopštenju.

Kako se precizira, dronovi su oboreni iznad Tverske, Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Kurske, Smolenske, Tulske, Rostovske, Volgogradske, Saratovske oblasti i Moskovske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Republike Adigeja i Krima, ali i iznad Crnog mora.

Čak 20 ukrajinskih dronova letjelo je ka Moskvi.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.