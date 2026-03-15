Pronađeno tijelo u kanti za smeće, policija sumnja na bizaran zločin

Izvor:

Agencije

15.03.2026

07:50

Канта за смеће
Foto: Pexels

U Koventriju, engleskom gradu koji se nalazi 30 kilometara od Birmingema, u kanti za smeće pronađeno je tijelo muškarca, izvijestila je policija.

Mrtvog muškarca otkrio je građanin u petak oko 17 časova u parku. Žrtva, za koju se procjenjuje da ima između 40 i 50 godina, još nije identifikovana.

Policija Zapadnog Midlandsa vjeruje da je muškarca možda udarilo vozilo prije nego što je njegovo tijelo premešteno u park.

Policajci su i dalje na licu mjestu događaja gde se nastavlja istraga, javljaju mediji.

Vatrogasci

Srbija

Vatra potpuno progutala splav, krov se srušio

U saradnji sa gradskim vlastima pokušavaju da utvrde odakle je donijeta kanta za smeće sa zelenim poklopcem u kojoj je tijelo pronađeno.

Apel javnosti:

"Hitno tražimo da nam se javi svako ko sumnja da je juče automobilom možda udario pješaka. Takođe, pozivamo sve koji su primjetili promjenu u ponašanju kod poznanika koji vozi ili su uočili oštećenje na nečijem vozilu da nas kontaktiraju", izjavio je glavni detektivski inspektor Fil Pul.

"Ključno je da što prije pronađemo tu osobu kako bismo čuli njenu stranu priče", dodao je on.

"Takođe molimo da nam se jave građani sa tog područja kojima je možda ukradena kanta za smeće sa zelenim poklopcem", naveo je Pul.

Policija poziva i sve koji imaju snimke sa nadzornih ili automobilskih kamera iz tog područja da se jave.

