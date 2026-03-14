Netanjahu zatražio razgovor sa Zelenskim

14.03.2026

20:07

Нетанјаху затражио разговор са Зеленским
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je telefonski razgovor sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim, rekli su izraelski i ukrajinski zvaničnici portalu "Inet".

Ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Kornijčuk potvrdio je da je zahtjev upućen, ali je rekao da razgovor još nije održan zbog ograničenja u rasporedu dvojice lidera.

On je dodao da se nada da će Zelenski i Netanjahu razgovarati početkom naredne sedmice.

Сарајево

BiH

Antiiranska rezolucija posvađala proiransko Sarajevo

Izraelska strana inicirala je razgovor u vrijeme kada Izrael želi da produbi saradnju sa Ukrajinom u oblasti odbrane od dronova, navodi se u izvještaju.

Više iz rubrike

"Harec": U narednim danma direktni pregovori Izraela i Libana

4 h

0
Svijet

Jak zemljotres pogodio popularno turističko mjesto

4 h

0
Iran zaprijetio Americi: Ciljaćemo kompanije

4 h

0
