Poznat uzrok nesreće u kojoj je život izgubio državljanin BiH

ATV

14.03.2026

21:57

Полиција аутомобил Италија
Foto: kay de vries/Pexels

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče, 13. marta, desila na italijanskom državnom putu Pontina, život su izgubili vozač kamiona Antonio Esposito i R.M. (50), državljanin Bosne i Hercegovine. Teže je povrijeđen i suvozač stradalog R.M.

Kako su danas prenijeli italijanski mediji uzrok nesreće su najvjerovatnije zdravstveni problemi Antonia Esposita, usljed kojih je on izgubio kontrolu nad vozilom. U tom momentu on je probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotnu traku, gd‌je direktno udara u mercedes vito i još dva automobila, koja su se kretala iz suprotnog pravca.

Za volanom minivana bio je državljanin Bosne i Hercegovine, R.M., a njegov 40-godišnji suvozač je teško povrijeđen i u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

Prema rekonstrukciji događaja, vozač kamiona se kretao ka Rimu dok se državljanin BiH kretao u pravcu mjesta Latina. Udar je bio direktan i silovit da nijednom od vozača nije bilo spasa. Nakon ovog prvog udara, došlo je i do lančanog sudara u kojem su oštećena još dva automobila, prenose Nezavisne novine.

Na mjestu nesreće intervenisali su i vatrogasci iz stanice Viale Europa, radnici Anasa koji su obezbijedili područje, kao i pripadnici saobraćajne policije iz Aprilije, koji su obavili uviđaj.

