Tramp: Amerika je porazila Iran

ATV

14.03.2026

20:59

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Cherry

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da su SAD "desetkovale i potpuno porazile Iran" i najavio koordinaciju sa državama kroz Ormuski moreuz kako bi se osigurala brza i sigurna isporuka nafte.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da su Sjedinjene Države pobedile Iran "vojno, ekonomski i na svaki drugi način".

Američki predsjednik je istakao da zemlje koje primaju naftu kroz Ormuz moraju da vode računa o sigurnosti prolaza, dok će SAD pružiti značajnu pomoć i koordinaciju.

Драшко задржан на граници

Banja Luka

Stanivuković ponovo zadržan na hrvatskoj granici

"Sve bi ovo trebalo da bude timski napor, i sada će biti. To će pomjeriti svijet ka harmoniji, bezbjednosti i vječnom miru", zaključio je Tramp.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

