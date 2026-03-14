Tramp: Amerika je porazila Iran

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je danas da su SAD "desetkovale i potpuno porazile Iran" i najavio koordinaciju sa državama kroz Ormuski moreuz kako bi se osigurala brza i sigurna isporuka nafte.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da su Sjedinjene Države pobedile Iran "vojno, ekonomski i na svaki drugi način".

Američki predsjednik je istakao da zemlje koje primaju naftu kroz Ormuz moraju da vode računa o sigurnosti prolaza, dok će SAD pružiti značajnu pomoć i koordinaciju.

"Sve bi ovo trebalo da bude timski napor, i sada će biti. To će pomjeriti svijet ka harmoniji, bezbjednosti i vječnom miru", zaključio je Tramp.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspjeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.