Logo
Large banner

Vatra potpuno progutala splav, krov se srušio

Izvor:

Tanjug

15.03.2026

07:43

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Vatrogasci su oko 23.30 sata ugasili požar koji je izbio na Savskom nasipu u Bloku 45 na Novom Beograd, javlja reporter Tan‌juga.

Na licu mjesta su i dalje dva vatrogasna vozila, kao i policija koja obezbjeđuju prostor kako građani ne bi prilazili.

Požar je izbio oko 21.00 sat na napuštenom splavu i tom prilikom, prema nezvaničnim informacijama, niko nije povrijeđen.

Kako su prenijeli beogradski mediji vatra je potpuno zahvatila objekat splava zbog čega se srušio krov.

Svjedoci tvrde da se neposredno pre izbijanja požara čula eksplozija, nakon čega je vatra zahvatila objekat.

Uviđaj je u toku i nadležni ispituju uzrok požara.

Podijeli:

Tagovi :

splav

požar

Novi Beograd

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner