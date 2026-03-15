Vatra potpuno progutala splav, krov se srušio

Vatrogasci su oko 23.30 sata ugasili požar koji je izbio na Savskom nasipu u Bloku 45 na Novom Beograd, javlja reporter Tan‌juga.

Na licu mjesta su i dalje dva vatrogasna vozila, kao i policija koja obezbjeđuju prostor kako građani ne bi prilazili.

Požar je izbio oko 21.00 sat na napuštenom splavu i tom prilikom, prema nezvaničnim informacijama, niko nije povrijeđen.

Kako su prenijeli beogradski mediji vatra je potpuno zahvatila objekat splava zbog čega se srušio krov.

Svjedoci tvrde da se neposredno pre izbijanja požara čula eksplozija, nakon čega je vatra zahvatila objekat.

Uviđaj je u toku i nadležni ispituju uzrok požara.