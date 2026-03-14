Petković: Pronađeno rješenje koje omogućava opstanak Srba na vjekovnim ognjištima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je pronađeno rješenje koje će omogućiti Srbima da ostanu na vjekovnim ognjištima na Kosovu i Metohiji i nesmetan nastavak rada srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija.

Petković je na vanrednoj konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da rješenjem koje je pronađeno u vezi sa prištinskim zakonom o strancima, srpske institucije neće biti integrisane u prištinski sistem.

On je naglasio da će deset srpskih gradonačelnika sastavljati listu svih zaposlenih i studenata, na osnovu koje će dobijati radno i boravišno pravo zaposlenim Srbima, kao i da će ta lista biti obnavljana na svakih 12 mjeseci.

Petković je rekao da će u listi biti lični podaci, koje takozvana kosovska policija već ima, te da nema bezbjednosnog rizika.

- Ovim rješenjem se ne radi ni o kakvoj integraciji srpskih institucija u nekakav prištinski sistem, već o pronalasku načina kako bi sačuvali status naših zdravstvenih i prosvjetnih institucija i naši ljudi nastavili da rade po planovima, progremima propisima i protokolima kao i do sada - rekao je Petković.

On je ocijenio da je izbjegnut najgori mogući scenario zatvaranja i gašenja srpskih institucija, što je, kako kaže, bio glavni cilj Prištine i primjene takozvanog zakona o strancima.

- Došli smo do rješenja koje će omogućiti nesmetan i normalan rad i funkcionisanje srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu i Metohiji. Na rješenju smo danima i nedjeljama radili sa EU i ovog puta želim da pohvalim angažman /specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine/ Petera Sorensena i EU po ovom pitanju - rekao je Petković.

On je naveo da su o svemu sve vrijeme bili u kontaktu i razgovarali sa Srbima na terenu i sa zaposlenima u instuticijama, sa rektorom, dekanima i direktorima bolnica, kao i sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, jer se radi o pitanju opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.

- Sačuvali smo Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, zdravstvene centre u Gračanici, Pasjanu, sve domove zdravlja, sve ambulante. Sačuvali smo i sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole - rekao je Petković.

On je naveo da bi oko 20.000 ljudi direktno bilo pogođeno zakonom o strancima, te da je sada svim srpskim žiteljima na Kosovu i Metohiji omogućeno da po olakšanoj i ubrzanoj proceduri izvade neophodna prištinska dokumenta koja su godinama potraživali.

Petković je naglasio da se ovim rješenjem ne radi ni o kakvom aktu države Srbije koji bi vodio bilo kakvom implicitnom ili eksplicitnom priznanju takozvanog Kosova.

Kako je naveo, očekuje se da će u dogovoru sa EU vrlo brzo biti pronađeno rješenje i za vozače koji upravljaju automobilima sa srpskim registarskim tablicama, a voze uz ovlaštenje.