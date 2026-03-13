Mladić priveden zbog natpisa na majici "Nema predaje"

Dvadesetdvogodišnji D.J. iz Sjeverne Mitrovice priveden je danas zbog natpisa na majici "Nema predaje".

Informaciju o privođenju mladića potvrdio je šef sektora policije za rejon Mitrovica Sjever Erduan Baljići.

U policijskoj stanici rekli su da je mladiću izrečena novčana kazna prema prištinskom zakonu o javnom redu i miru, prenosi "Kosovo onlajn".

Mladić je nakon toga pušten kući.