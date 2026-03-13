Tramp: Pentagon posjeduje neograničene zalihe municije

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Pentagon posjeduje "bukvalno neograničene" zalihe municije.

On je za "Foks njuz" rekao da operacija protiv Irana može trajati koliko god je potrebno.

"Udaramo ih žestoko. Bukvalno imamo neograničene zalihe municije i koristimo ih. Mogli bismo ovako zauvijek", poručio je Tramp.