Tramp: Udarićemo ih žestoko naredne sedmice

Indeks

13.03.2026

13:06

Foto: Tanjug/AP/Allison Robbert

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Države spremne, ukoliko bude potrebno, da obezbijede vojnu pratnju plovilima kroz Hormuški moreuz, te je zaprijetio da će SAD „vrlo žestoko udariti“ na Iran tokom naredne sedmice, prenosi Foks njuz (Fox News).

„Pratićemo tankere ako bude potrebno, ali…“

Upitan da li će SAD pomoći naftnim tankerima pri prolasku kroz ključni morski moreuz, Tramp je odgovorio potvrdno.

„Uradićemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati veoma dobro. Vidjećemo šta će se dogoditi“, rekao je, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Svoje izjave dao je u intervjuu sa Brajanom Kilmidom (Brian Kilmeade), koji je djelimično emitovan u emisiji „Foks end frends“ (Fox & Friends).

„Udarićemo ih vrlo žestoko tokom naredne sedmice“, dodao je Tramp.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se Sjedinjene Države i druge zemlje suočavaju sa rastućim cijenama nafte i gasa. Američko-izraelski rat ušao je u 14. dan, dok su se cijene nafte danas kretale blizu 100 dolara po barelu.

Donald Tramp

Iran

