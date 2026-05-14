Isplaćeni podsticaji poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 2.070.986 KM za 14 korisnika.

Isplaćene su sljedeće mjere:

Podrška za nabavku opreme u stočarstvu u iznosu od: 1.338.919 KM

Podrška za izgradnju protivgradne mreže u iznosu od : 732.067 KM

Isplate se odnose na preostale obaveze prema pravnim licima. Što se tiče obaveza prema fizičkim licima one su u potpunosti izmirene kada je u pitanju 2025. godina.

Podsjećamo da je prethodno u ovoj sedmici za podsticaje isplaćeno preko 13 miliona KM.