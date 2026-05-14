Zmija otrovnica "zatvorila" škole u Francuskoj: Građanima izdato upozorenje

Stanovnici grada Kastelginest, sjeverno od Tuluza u Francuskoj, u stanju su opreza nakon što je u naselju primjećena i fotografisana otrovna naočarasta kobra, čiji ugriz može da bude smrtonosan.

Zmija je viđena u utorak, ali od tada nije pronađen njen trag, što je izazvalo zabrinutost lokalnih vlasti i stanovništva, preneo je portal "BFM".

Zbog potencijalne opasnosti, gradska uprava je privremeno zatvorila školu, parkove, sportske terene, rekreativni centar i groblje u ovom mjestu od oko 11.000 stanovnika.

"Naravno da ne možemo da rizikujemo. Obavijestili smo stanovništvo putem elektronskih tabli, društvenih mreža i SMS poruka", saopštio je gradonačelnik Gregor Karneiro.

Prefektura je savjetovala građanima da izbjegavaju visoku travu i da u slučaju da vide životinju, odmah obavijeste vatrogasce, bez pokušaja da je sami hvataju.

Na terenu su angažovani specijalizovani vatrogasni timovi koji tragaju za zmijom, dok je dio naselja gdje je viđena gotovo prazan, jer su stanovnici u kućama.

Vlasti su navele da ovo nije prvi incident sa egzotičnim životinjama u gradu - 2019. godine u obližnjoj reci Hers pronađen je gmizavac kajman, što je tada takođe izazvalo uzbunu među građanima, prenosi B92.