Danas sjednica Vlada Srpske: Pred ministrima 39 tačaka dnevnog reda

14.05.2026 10:09

Влада Републике Српске
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas 10. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Pred ministrima će se naći obiman dnevni red sa 39 tačaka koje obuhvataju ključne zakonske izmjene, infrastrukturne projekte i socijalna pitanja.

U fokusu današnjeg zasjedanja je set zakona koji se razmatraju po hitnom postupku, a koji imaju za cilj modernizaciju platnog prometa u Srpskoj. To uključuje:

  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu.
  • Izmjene Zakona o unutrašnjem platnom prometu.
  • Izmjene Zakona o mikrokreditnim organizacijama.
  • Zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju.
  • Privreda, podsticaji i javna preduzeća

Vlada će razmatrati novu uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganja, kao i Akcioni plan za realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama sa Unijom poslodavaca Republike Srpske. Takođe, na dnevnom redu je obezbjeđenje sredstava za opremanje modernog Poštansko-logističkog centra "Pošta Srpske".

  • Zdravstvo i socijalna politika
  • Značajan dio sjednice posvećen je unapređenju zdravstvenog sistema:
  • Usvajanje programa rada i finansijskog plana Bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.
  • Izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu.
  • Izrada mape puta za profesionalni razvoj medicinskih sestara i tehničara do 2036. godine.
  • Odobravanje sredstava za pomoć domovima penzionera u Banjaluci i Trebinju.
  • Kontrola prometa i moderna uprava

Ministri će diskutovati o potrebi za modernizacijom informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, kao i o uvođenju integrisanog sistema za nadzor prometa naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama.

Na dnevnom redu su i 83. emisija obveznica Republike Srpske, kadrovska pitanja, te prenos svojine na nepokretnostima na Grad Doboj radi realizacije regulacionog plana Bivša bolnica Doboj.

