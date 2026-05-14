Danas sjednica Vlada Srpske: Pred ministrima 39 tačaka dnevnog reda

Pred ministrima će se naći obiman dnevni red sa 39 tačaka koje obuhvataju ključne zakonske izmjene, infrastrukturne projekte i socijalna pitanja.

U fokusu današnjeg zasjedanja je set zakona koji se razmatraju po hitnom postupku, a koji imaju za cilj modernizaciju platnog prometa u Srpskoj. To uključuje:

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom novcu.

Izmjene Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Izmjene Zakona o mikrokreditnim organizacijama.

Zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju.

Privreda, podsticaji i javna preduzeća

Vlada će razmatrati novu uredbu o postupku dodjele podsticaja za ulaganja, kao i Akcioni plan za realizaciju Memoranduma o zajedničkim politikama sa Unijom poslodavaca Republike Srpske. Takođe, na dnevnom redu je obezbjeđenje sredstava za opremanje modernog Poštansko-logističkog centra "Pošta Srpske".

Zdravstvo i socijalna politika

Značajan dio sjednice posvećen je unapređenju zdravstvenog sistema:

Usvajanje programa rada i finansijskog plana Bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.

Izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu.

Izrada mape puta za profesionalni razvoj medicinskih sestara i tehničara do 2036. godine.

Odobravanje sredstava za pomoć domovima penzionera u Banjaluci i Trebinju.

Kontrola prometa i moderna uprava

Ministri će diskutovati o potrebi za modernizacijom informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, kao i o uvođenju integrisanog sistema za nadzor prometa naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama.

Na dnevnom redu su i 83. emisija obveznica Republike Srpske, kadrovska pitanja, te prenos svojine na nepokretnostima na Grad Doboj radi realizacije regulacionog plana Bivša bolnica Doboj.