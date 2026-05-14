Kuzmić: U sistem protivgradne zaštite uloženo više od 40 miliona KM

Sistem protivgradne zaštite Republike Srpske u proteklim godinama znatno je modernizovan i tehnički ojačan, a uloženo je više od 40 miliona KM, izjavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Kuzmićeva je istakla da je, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva u proteklih 13 godina Republika Srpska dobila jedan od najsavremenijih sistema protivgradne zaštite u regionu.

"Danas su u funkciji oba meteorološka radara - na Borju i Jahorini, više od 200 automatskih protivgradnih stanica, kao i 150 prizemnih generatora srebro-jodida, što omogućava brže, preciznije i efikasnije reagovanje na gradonosne procese", navela je Kuzmićeva.

Ona je rekla da je tokom nestabilnog vremena u ponedjeljak i utorak, 11. i 12. maja, sistem djelovao u punom kapacitetu, pri čemu su ispaljene 182 protivgradne rakete, uz kontinuirano dejstvo prizemnih generatora.

Kuzmićeva je navela da je, prema izvještajima sa terena, šteta od grada u velikoj mjeri svedena na minimum, dok je najveći dio oštećenja prouzrokovan olujnim vjetrom i ekstremnim vremenskim nepogodama koje su prethodno zahvatile i zemlje regiona.

"Nijedan sistem protivgradne zaštite na svijetu ne može u potpunosti eliminisati posljedice ekstremnih vremenskih nepogoda, ali je cilj Republike Srpske da se šteta maksimalno umanji i zaštiti domaća poljoprivredna proizvodnja", poručila je Kuzmićeva.

Ona je istakla da sistem protivgradne zaštite nastavlja da radi u punom kapacitetu, te da su obezbijeđene dovoljne količine protivgradnih raketa i neophodne opreme za nastavak sezone.