SDS odbio poziv Stanivukovića, Blanuša kandidat: "Okupite se oko nas"

SDS je na današnjoj sjednici Glavnog odbora potvrdio kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, usvojio sporazum o zajedničkom djelovanju opozicije i pozvao PSS i Narodni front da se okupe oko Srpske demokratske stranke.

Ovim je jasno odbijena "pomirljiva" ruka Draška Stanivukovića koji je "blef" sjednicom od ponedjeljka, 11. maja, pokušao da prisili Srpsku demokratsku stranku da promijeni odluku o kandidaturi Blanuše.

Ovim zaključcima Glavnog odbora, SDS u pregovore sa opozicijom ulazi sa odlukom o kandidatu, iako ponuđeni sporazum u prvoj tački naglašava da će se o tome dogovarati. Izgleda da je sam sporazum propao i prije nego što je zaživio.

1) Glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrđuje svoje ranije donesene odluke vezane za kandidature na predstojećim opštinskim izborima u oktobru 2026. godine.

2. Glavni odbor Srpske demokratske stranke podržava zajednički nastup svih opozicionih stranaka na predstojećim izborima i kao stub opozicije poziva ih na sabornost i jedinstvo oko Srpske demokratske stranke.

"Glavni odbor Srpske demokratske stranke podržava sporazum pobjeda koncept opštih izbora 2026. godine koji je predsjednik SDS-a Branko Blanuša u prethodnom periodu ponudio drugim opozicionim strankama, koji je kao takav prihvaćen, danas je formalno potvrđen od strane Glavnog odbora kao organa koji je po statutu SDS-a nadležan za njegovo potvrđivanje. Očekujem da ćemo nakon ove sjednice imati pozitivan odgovor od svih drugih političkih lidera stranka opozicije", rekao je član Glavnog odbora Jovica Radulović.

Stanivuković želi kandidaturu za predsjednika Republike Srpske

Sa kandidatom za predsjednika Republike Srpske, SDS je prepustio PSS-u kandidaturu za člana Predsjedništva BiH. Ipak, lider PSS-a Draško Stanivuković poslije "blef" sjednici kaže da ne žele donositi ishitrene odluke i da treba i dalje da razgovaraju o kandidaturama, što jasno ukazuje da ga Predsjedništvo BiH ne zanima.

"Svako jednostrano proglašavanje i svako nametanje može da šteti našem dogovoru. Zamolio sam preko 500 delegata da malo razmislimo o tome. Kao predsjednik PSS tražio sam i rekao uvaženim članovima da imaju povjerenje da dalje nastavim voditi pregovore sa SDS-om. Da donesemo najmudriju odluku. Nisam da danas jednostrano proglašenje kandidature uzburka strasti negdje drugdje i pokvari mogućnost nekog dogovora", rekao je Stanivuković i poručio da će na narednoj sjednici Glavnog odbora doći nakon dogovora sa SDS-om.

On je poručio da će svoju nominaciju koristiti za razgovore sa SDS-om.

"Moramo birati kandidate sa najboljim rejtinzima, provjerene, koji pobjeđuju. Ne smijemo da budemo vođeni spekulacijama i lažnim optužbama. Postoji spekulacija da li student ili profesor, moj odgovor je i jedno i drugo. Ovdje nema povlačenja. Niti se Draško povlači pred Blanušom, niti Blanuša pred Draškom", rekao je Stanivuković.

On je dodao da poštuje snagu SDS-a, ali traži i da SDS poštuje snagu PSS-a.

"Mi smo spremni da poslije ove sjednice Glavnog odbora zaustavimo svo dalje polemisanje dok se ne postigne dogovor. Pozivamo i druge da urade isto. Ovo je istorijski trenutak", rekao je Stanivuković.