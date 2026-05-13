Logo
Large banner

Cvijanović sa Siberelom: Pozdravljamo prisustvo američkih kompanija u Srpskoj

Autor:

ATV
13.05.2026 19:36

Komentari:

1
Жељка Цвијановић
Foto: Instagram/zeljka.cvijanovic

Razgovarala sam danas u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Behtel Džastinom Siberelom, napisala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH u objavi na Instagramu.

"Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, za koje su predstavnici Behtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj", navela je Cvijanovićeva.

Trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama Cvijanović je započela sastankom u Kongresu sa članom Predstavničkog doma iz Republikanske stranke Rendi Fajnom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Vašington

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановићева у тродневној посјети Америци

Svijet

Cvijanović posjetu SAD započela sastankom sa članom Predstavničkog doma iz Republikanske stranke

3 h

5
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Ako je OHR garancija postojanja neke zemlje onda ta zemlja ima male izglede za budućnost

1 d

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић гост емисије "У првом плану"

Republika Srpska

Cvijanović: Vojska Republike Srpske bila ključni stub odbrane i opstanka srpskog naroda

1 d

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

2 d

0

Više iz rubrike

Почело суђење Мирославу Краљевићу

Republika Srpska

Počelo suđenje Kraljeviću zbog Mladića i Karadžića

1 h

0
Породица и одбрана се надају позитивној одлуци о пријевременом пуштању генерала Младића

Republika Srpska

Mladićevo stanje izuzetno teško, čeka se odluka o zahtjevu za prijevremeno puštanje

1 h

0
У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

Republika Srpska

U subotu u Srpskoj ističe mjera povrata deset feninga po kupljenoj litri goriva

2 h

0
Коме се окренути и на чија врата покуцати?

Republika Srpska

Kome se okrenuti i na čija vrata pokucati?

3 h

5

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner