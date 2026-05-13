Cvijanović sa Siberelom: Pozdravljamo prisustvo američkih kompanija u Srpskoj

Razgovarala sam danas u Vašingtonu sa izvršnim direktorom za regionalna i korporativna pitanja kompanije Behtel Džastinom Siberelom, napisala je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH u objavi na Instagramu.

"Na sastanku je bilo riječi o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, za koje su predstavnici Behtela već izrazili zainteresovanost. Radujemo se nastavku saradnje i pozdravljamo pojačano prisustvo američkih kompanija u Republici Srpskoj", navela je Cvijanovićeva.

Trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama Cvijanović je započela sastankom u Kongresu sa članom Predstavničkog doma iz Republikanske stranke Rendi Fajnom.