Mladićevo stanje izuzetno teško, čeka se odluka o zahtjevu za prijevremeno puštanje

Odbrana Ratka Mladića dostavila je Mehanizmu odgovor na izvještaj nezavisnih ljekara koji su procjenjivali generalovo zdravstveno stanje. Suština je da su izvještaji i srpskih ljekara, nezavisnih eksperata, ali i ljekara pritvorske jedinice usaglašeni da je general neizlječiv pacijent koji je na kraju života.

Time su ispunjeni uslovi koje je tražila predsjenik suda Grasijela Santana da bude akutno i terminalno bolestan. Cilj zahtjeva odbrane je da generala puste da umre u Srbiji.

„Nadamo se pozitivnom ishodu, pogotovo što sada su se i svi ljekari složili oko toga i taj kriterijum koji je predsjednica suda ljetos zadala on je sad ispunjen, tako da mislim da bi sada morali da ga puste“, rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Advokat Goran Petronijević smatra da su sada ispunjeni svi uslovi za prijevremeno puštanje iz humanitarnih razloga.

„Nažalost te sve informacije daju stav da je general Mladić na kraju života i da je gotovo na samrti. To bi trebalo da bude potpuno dovoljno za pozitivnu odluku u pravcu humanitarne aktivnosti njegovog izmještanja iz zatvorskih uslova u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u Srbiji na, ne liječenje, već da se ublaži faza njegovog umiranja“, kazao je advokat Goran Petronijević.

O slučaju Ratka Mladića govorilo se i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador Vasilij Nebenzja ocijenio je da je Mladić „pred vratima smrti“ i pozvao Mehanizam da mu omogući prijevremeno puštanje ili prebacivanje u Srbiju na izdržavanje ostatka kazne ili će u suprotonom biti odgovoran za nastavak pogoršavanja njegovog zdravstvenog stanja.

„Uopšte ne razumijemo zašto srpski general ne može da bude prijevremeno oslobođen iz humanih razloga ili zašto ne može da bude barem prebačen u Srbiju na odsluženje preostalog dijela kazne. Pozivamo Mehanizam da konačno donese tu odluku. To bi pomoglo da mu se ublaže velike patnje kroz koje prolazi“, Vasilij Nebenzija, ruski ambasador pri UN.

Prema navodima Darka Mladića, generalovo zdravstveno stanje je izuzetno teško i nepromijenjeno loše

„Juče smo se čuli vrlo kratko zato što on jednostavno nije mogao da priča. Iz tog razloga mi sada idemo svake nedjelje neko od nas kod njega, prošle sedmice sam vodio sina, sad vodim kćerku da mu damo malo snage da izdrži , a stanje je u suštini nepromijenjeno“, rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Porodica i pravni tim očekuju odluku o zahtjevu za prijevremeno puštanje generala, nadaju se da bi mogla uslijediti u narednim danima, uz insistiranje da se, kako navode, u ovom slučaju prije svega radi o humanitarnom pitanju.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu ili prijevremenu slobodu na liječenje u Srbiju.