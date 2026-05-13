Nebenzja: Karadžić podvrgnut psihološkom teroru uz prećutnu saglasnost Međunarodnog mehanizma

Autor:ATV
Komentari:0
Situacija sa srpskim zatvorenicima u međunarodnim tribunalima dobila je karakter flagrantnog kršenja ljudskih prava, istakao je ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja.
Nebenzja je u objavi na "Telegramu" podsjetio da se general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nalazi u pritvorskom centru UN u kritičnom stanju uprkos humanitarnim pozivima za njegov premještaj radi liječenja.
"Istovremeno, Radovan Karadžić je podvrgnut psihološkom teroru u britanskom zatvoru uz prećutnu saglasnost međunarodnog Mehanizma. Ovi slučajevi razotkrivaju licemjerje Zapada, koje se na riječima zalaže za humanizam, dok u realnosti toleriše torturu", istakao je Nebenzja.
Prema njegovim riječima, Mehanizam se odavno pretvorio u atavizam koji mora biti odmah eliminisan.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h6
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
21
11
21
08
21
07
21
03
21
02
Trenutno na programu