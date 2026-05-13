Nebenzja: Karadžić podvrgnut psihološkom teroru uz prećutnu saglasnost Međunarodnog mehanizma

ATV
13.05.2026 17:27

Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Situacija sa srpskim zatvorenicima u međunarodnim tribunalima dobila je karakter flagrantnog kršenja ljudskih prava, istakao je ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja.

Nebenzja je u objavi na "Telegramu" podsjetio da se general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić nalazi u pritvorskom centru UN u kritičnom stanju uprkos humanitarnim pozivima za njegov premještaj radi liječenja.

"Istovremeno, Radovan Karadžić je podvrgnut psihološkom teroru u britanskom zatvoru uz prećutnu saglasnost međunarodnog Mehanizma. Ovi slučajevi razotkrivaju licemjerje Zapada, koje se na riječima zalaže za humanizam, dok u realnosti toleriše torturu", istakao je Nebenzja.

Prema njegovim riječima, Mehanizam se odavno pretvorio u atavizam koji mora biti odmah eliminisan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

