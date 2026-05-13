Odbrana će tražiti da Karadžić bude prebačen u haški zatvor

Odbrana namjerava da podnese zahtjev haškom Mehanizmu da prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić bude prebačen iz britanskog u haški zatvor, izjavio je član tima odbrane advokat Goran Petronijević.

Petronijević je rekao da Karadžića već pet godina niko nije vidio i naveo da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, a u zatvoru na ostrvu Vajt mu uskraćuju zdravstvenu njegu i krše njegova ljudska prava.

On je naveo da je Karadžićevo zdravstveno stanje periodično bolje, ali da to nikako nije poboljšanje, nego privremeno zaustavljanje tendencije pogoršanja.

Petronijević je istakao da Karadžić u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt nema dobre uslove, te da ima jako lošu zdravstvenu njegu, a hronični je bolesnik.

"Mi se borimo koliko možemo. Ako se reši ovo vezano za pitanje generala Ratka Mladića, voleli bismo makar da ga /Karadžića/ vrate u Hag, ako ništa drugo", rekao je Petronijević za Srnu.

On je naveo da su u haškom pritvoru uslovi koliko-toliko bolji, nego u drugim zatvorima kao što su britanski, gd‌je su veoma loši.

Petronijević je napomenuo da je za izdržavanje, odnosno nadgledanje izdržavanja zatvorske kazne haških osuđenika nadležan Međunarodni mehanizam za krivične sudove, koji je pravni nasljednik Haškog tribunala.

"Oni odlučuju o tome i mi ćemo se obratiti njima", rekao je Petronijević.

On je podsjetio da je i ministar pravde Srbije Nenad Vujić u obraćenju i u direktnom kontaktu sa predsjednikom Mehanizma Grasijelom Gati Santanom skrenuo pažnju na tu činjenicu da članovi Karadžićeve porodice niti mogu da dobiju britansku vizu, niti mogu da ga posjete u pritvoru.

"Pet godina ga niko nije video. To je strašno! Dakle, on nije odveden na izdržavanje kazne, već u zarobljeništvo. I plus mu se uskraćuje zdravstvena nega", istakao je Petronijević.

Prema njegovim riječima, da je Karadžić u Hagu bar bi mogla porodica da ga posjeti.

"Ovo je prosto neverovatno na koji način se ne samo krše, nego potpuno eliminišu prava koje mu pripadaju", naglasio je Petronijević.

On je podsjetio da i lice lišeno slobode, koje ne izdržavanju kazne, ima svoja, zatvorska prava.

Petronijević je naveo da Karadžiću stalno u britanskom zatvorsku priređuju pakosti, od toga da mu ne daju normalnu sijalicu, da su ga kažnjavali tako što mu oduzmu jastuk ili stolicu neko vrijeme, pa do toga da ne može da se javlja porodici.

"To su stvari koje su neprimerene za 21. vek", rekao je Petronijević.

Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, osuđen je 2019. godine na doživotni zatvor za navodne ratne zločine u BiH.

Karadžić izdržava kaznu u zatvoru na ostrvu Vajt u Velikoj Britaniji od maja 2021. godine. Riječ je o zatvoru koji ima reputaciju jedne od najgorih zatvorskih ustanova u Velikoj Britaniji i ne ispunjava brojne uslove koji su predviđeni standardima u većini evropskih država.

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja ukazao je juče na sjednici Savjeta bezbjednosti o BiH da su britanske vlasti, u saradnji sa Mehanizmom, stvorile nehumane uslove u zatvoru za Karadžića.

U više navrata Karadžićeva kćerka Sonja Karadžić Jovičević ukazivala je na veoma teške uslove u kojima je njen otac i na njegovo teško zdravstveno stanje zbog toga što mu ne omogućavaju ljekarske preglede niti adekvatno liječenje.