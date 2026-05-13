Dodik: Završen još jedan važan projekat za naš narod

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je današnje proslavljanje godišnjice od kanonizacije Svete i blažene Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog, u manastiru Mrkonjići kod Trebinja, važno za Hercegovinu, Republiku Srpsku, ali i cijelo pravoslavlje.
"Ovo se dugovalo našem narodu i pravoslavlju. Uvijek je lijepo kada se ovakve manifestacije održavaju u Hercegovini, jer tu ima najljepši prizvuk", rekao je Dodik novinarima u manastiru Mrkonjići, gdje je prisustvovao liturgiji.
Podsjetio je da su vlasti Srpske, zajedno sa Vladom Srbije i gradom Trebinje, uložile sredstva za izgradnju Duhovnog centra u Mrkonjićima.
"Radovi na ovom kapitalnom objektu još nisu završeni, a namjeravamo i njegovo širenje", rekao je Dodik.
Dodao je da je Duhovni centar izgrađen u rekordnom roku za nepunih godinu i po.
"Ostavljamo ovo generacijama koje će dolaziti ovdje sa namjerom da posjete ovo sveto mjesto, ali i onim prijateljima koji poštuju tradiciju i vjeru jednog naroda", rekao je Dodik.
On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji se od početka zainteresovao za ideju da se ovo mjesto uredi i dao je nesumnjiv doprinos tome.
"Do kraja sedmice ću se sastati sa njim i biće mi drago što ću imati priliku da ga informišem da smo završili još jedan važan projekat za naš narod", zaključio je Dodik.
