Logo
Large banner

Dodik: Završen još jedan važan projekat za naš narod

Autor:

ATV
13.05.2026 12:31

Komentari:

0
Литургија у Мркоњићима родном селу Светог Василија Острошког
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je današnje proslavljanje godišnjice od kanonizacije Svete i blažene Ane, majke Svetog Vasilija Ostroškog, u manastiru Mrkonjići kod Trebinja, važno za Hercegovinu, Republiku Srpsku, ali i cijelo pravoslavlje.

"Ovo se dugovalo našem narodu i pravoslavlju. Uvijek je lijepo kada se ovakve manifestacije održavaju u Hercegovini, jer tu ima najljepši prizvuk", rekao je Dodik novinarima u manastiru Mrkonjići, gd‌je je prisustvovao liturgiji.

Podsjetio je da su vlasti Srpske, zajedno sa Vladom Srbije i gradom Trebinje, uložile sredstva za izgradnju Duhovnog centra u Mrkonjićima.

"Radovi na ovom kapitalnom objektu još nisu završeni, a namjeravamo i njegovo širenje", rekao je Dodik.

Dodao je da je Duhovni centar izgrađen u rekordnom roku za nepunih godinu i po.

Додик у Требињу

Gradovi i opštine

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

"Ostavljamo ovo generacijama koje će dolaziti ovd‌je sa namjerom da posjete ovo sveto mjesto, ali i onim prijateljima koji poštuju tradiciju i vjeru jednog naroda", rekao je Dodik.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji se od početka zainteresovao za ideju da se ovo mjesto uredi i dao je nesumnjiv doprinos tome.

"Do kraja sedmice ću se sastati sa njim i biće mi drago što ću imati priliku da ga informišem da smo završili još jedan važan projekat za naš narod", zaključio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Mrkonjići

Sveta Ana

Trebinje

Hercegovina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник НСРС Ненад Стевандић, премијер Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Републике Српске Синиша Каран на међународном сајму привреде Бањалука Експо 2026.

Republika Srpska

Stevandić: Srpska dobija zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova

4 h

0
Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

4 h

0
Предсједник Републике Српске на отварању Међународног сајма привреде Експо 2026

Republika Srpska

Otvoren Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026"

4 h

0
премијер Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Poništiti Šmitove odluke i vratiti sve u pređašnje stanje

4 h

1

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner