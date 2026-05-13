Logo
Large banner

Stevandić: Srpska dobija zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova

Autor:

ATV
13.05.2026 12:19

Komentari:

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић, премијер Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Републике Српске Синиша Каран на међународном сајму привреде Бањалука Експо 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Banjaluka postaje veliki sajamski centar, a samim tim Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova.

Stevandić je naveo da je siguran će Vlada Republike Srpske, državni i lokalni nivo vlasti to prepoznati, te da će se razmišljati o velikim prostorima za sajamske manifestacijama jer je "Banjaluka ekspo 2026" prevazišla većinu sajmova u BiH.

"Ogroman je entuzijazam organizatora Sajma, koji je malo po malo pretvorio Banjaluku u destinaciju i za sajmove", rekao je Stevandić danas novinarima nakon što je prisustvovao otvaranju Sajma "Banjaluka ekspo 2026".

Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026" predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu.

Manifestacija, koja se do petka, 15. maja, održava u kompleksu Studentskog grada u Banjaluci, otvorena je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske.

Poseban značaj ovogodišnjem sajmu daje povezanost sa Specijalizovanom izložbom "Ekspo 2027" u Beogradu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

Banjaluka

Republika Srpska

Ekspo 2027

Ekspo 2026

sajam privrede

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саобраћајна незгода у којој су учествовали цитроен и шкода у мјесту Сижије, Лукавац.

Hronika

Sudar citroena i škode, gužva u saobraćaju

4 h

0
Истраживање показало: Јаја смањују ризик од Алцхајмерове болести

Zdravlje

Istraživanje pokazalo: Jaja smanjuju rizik od Alchajmerove bolesti

4 h

0
Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен

Region

Državljanin BiH pijan se autom zabio u ulični sat u Zagrebu: Papreno je kažnjen

4 h

0
Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

4 h

0

Više iz rubrike

Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

4 h

0
Предсједник Републике Српске на отварању Међународног сајма привреде Експо 2026

Republika Srpska

Otvoren Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026"

4 h

0
премијер Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Poništiti Šmitove odluke i vratiti sve u pređašnje stanje

4 h

1
Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Republika Srpska

Stevandić: Od OHR-a u BiH ostali samo "dugmići"

4 h

1

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner