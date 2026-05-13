Stevandić: Srpska dobija zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Banjaluka postaje veliki sajamski centar, a samim tim Republika Srpska dobija veoma zapaženo mjesto na svjetskoj mapi sajmova.

Stevandić je naveo da je siguran će Vlada Republike Srpske, državni i lokalni nivo vlasti to prepoznati, te da će se razmišljati o velikim prostorima za sajamske manifestacijama jer je "Banjaluka ekspo 2026" prevazišla većinu sajmova u BiH.

"Ogroman je entuzijazam organizatora Sajma, koji je malo po malo pretvorio Banjaluku u destinaciju i za sajmove", rekao je Stevandić danas novinarima nakon što je prisustvovao otvaranju Sajma "Banjaluka ekspo 2026".

Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026" predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu.

Manifestacija, koja se do petka, 15. maja, održava u kompleksu Studentskog grada u Banjaluci, otvorena je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske.

Poseban značaj ovogodišnjem sajmu daje povezanost sa Specijalizovanom izložbom "Ekspo 2027" u Beogradu.