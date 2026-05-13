Državljanin BiH pijan se autom zabio u ulični sat u Zagrebu: Papreno je kažnjen

Državljanin Bosne i Hercegovine (51) u ponedjeljak je u alkoholisanom stanju prouzrokovao saobraćajnu nesreću u Zagrebu, zbog čega je kažnjen sa 1.710 evra.

Nesreća se dogodila oko 21.05 časova, a zagrebačka policija saopštila je o okolnostima ovog incidenta:

"Pedesetjednogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine je, bez korišćenja sigurnosnog pojasa, upravljao putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Selskom cestom u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrsnice sa Jadranskim mostom, ušao je u raskrsnicu skrećući ulijevo, te nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju puta, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i prednjim dijelom naletio na ivičnjak. U nastavku kretanja sletio je sa kolovoza na zelenu površinu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u metalni nosač uličnog sata”, saopšteno je iz policije.

U ovoj saobraćajnoj nesreći nastala je znatna materijalna šteta. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a policijski službenici utvrdili su da je vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola od čak 2,75 promila u organizmu.

Vozač je uhapšen te uz optužni prijedlog priveden na nadležni prekršajni sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila da se proglasi krivim, te da mu se izrekne novčana kazna od 2.910 evra i zaštitna mjera zabrane korišćenja strane vozačke dozvole na teritoriji Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 1.710 evra, kao i predloženu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom, prenosi Dnevnik.hr.