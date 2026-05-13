Logo
Large banner

Državljanin BiH pijan se autom zabio u ulični sat u Zagrebu: Papreno je kažnjen

Autor:

ATV
13.05.2026 12:09

Komentari:

0
Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен
Foto: MUP Hrvatske

Državljanin Bosne i Hercegovine (51) u ponedjeljak je u alkoholisanom stanju prouzrokovao saobraćajnu nesreću u Zagrebu, zbog čega je kažnjen sa 1.710 evra.

Nesreća se dogodila oko 21.05 časova, a zagrebačka policija saopštila je o okolnostima ovog incidenta:

"Pedesetjednogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine je, bez korišćenja sigurnosnog pojasa, upravljao putničkim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Selskom cestom u smjeru jugozapada. Dolaskom do raskrsnice sa Jadranskim mostom, ušao je u raskrsnicu skrećući ulijevo, te nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju puta, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom i prednjim dijelom naletio na ivičnjak. U nastavku kretanja sletio je sa kolovoza na zelenu površinu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u metalni nosač uličnog sata”, saopšteno je iz policije.

Огњен Тадић-03112025

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

U ovoj saobraćajnoj nesreći nastala je znatna materijalna šteta. Na mjestu događaja obavljen je uviđaj, a policijski službenici utvrdili su da je vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola od čak 2,75 promila u organizmu.

Vozač je uhapšen te uz optužni prijedlog priveden na nadležni prekršajni sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila da se proglasi krivim, te da mu se izrekne novčana kazna od 2.910 evra i zaštitna mjera zabrane korišćenja strane vozačke dozvole na teritoriji Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 1.710 evra, kao i predloženu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom, prenosi Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Državljanin BiH

Zagreb

pijan

Saobraćajna nesreća

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

4 h

0
Преминуо Албрехт Вајнберг (101), свједок Холокауста и преживјели из Аушвица

Svijet

Preminuo Albreht Vajnberg (101), svjedok Holokausta i preživjeli iz Aušvica

4 h

0
Кристина Јоксимовић

Svijet

Osuđen muž Kristine Joksimović: Ubio je, iskasapio, pa tijelo samljeo u blenderu

4 h

0
Предсједник Републике Српске на отварању Међународног сајма привреде Експо 2026

Republika Srpska

Otvoren Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026"

4 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Crna Gora: Krivična prijava zbog krijumčarenja 124 kilograma marihuane

5 h

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Region

Greška na naplatnim rampama u Hrvatskoj koja vas može koštati skoro 1.000 evra

6 h

0
Мушкарац држи нож

Region

Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

7 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

8 h

0

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner