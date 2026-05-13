Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

Ruski državljanin V. M. (39) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije sunarodnika E. Z. (32) u Budvi.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su tokom noći između ponedjeljka i utorka, u veoma kratkom roku, identifikovali, locirali i po nalogu tužioca lišili slobode državljanina Ruske Federacije osumnjičenog za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, u noći između ponedjeljka i utorka oko 1.25 časova iza ponoći, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva obaviještena je da se u Ulici Jadranski put, u blizini jednog marketa, nalazi nepoznato muško lice sa ubodnom ranom. Na lice mjesta hitno je upućena policijska patrola, koja je tom prilikom zatekla ruskog državljanina E. Z. (32). On je saopštio da mu je u parku jednog hotela, nakon tuče, nepoznato lice oštrim predmetom nanijelo povredu u predjelu stomaka.

Oštećeni je, nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć od strane službe Hitne medicinske pomoći, transportovan u Kliničko-bolnički centar Kotor, gdje je nakon ukazane medicinske pomoći otpušten na dalje kućno liječenje.

Nakon izvršenih uviđajnih radnji, te preduzetih operativno-taktičkih mjera i radnji na terenu, policijski službenici su u roku od dva sata identifikovali osumnjičenog V. M. (39), državljanina Ruske Federacije, koji je pronađen i doveden u službene prostorije. Nakon prikupljenih obavještenja od više lica, V. M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako se sumnja, V. M. je, dok se nalazio sa više lica u parku jednog turističkog naselja, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istog napao upotrebom hladnog oružja u namjeri da ga liši života, zadajući mu ubodne rane u predjelu leđa, usljed čega je oštećeni zadobio povrede konstatovane ljekarskim izvještajima. Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti sproveden državnom tužiocu na dalju nadležnost, prenosi Informer.