Logo
Large banner

Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

Autor:

ATV
13.05.2026 09:02

Komentari:

0
Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Ruski državljanin V. M. (39) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije sunarodnika E. Z. (32) u Budvi.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su tokom noći između ponedjeljka i utorka, u veoma kratkom roku, identifikovali, locirali i po nalogu tužioca lišili slobode državljanina Ruske Federacije osumnjičenog za krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, u noći između ponedjeljka i utorka oko 1.25 časova iza ponoći, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva obaviještena je da se u Ulici Jadranski put, u blizini jednog marketa, nalazi nepoznato muško lice sa ubodnom ranom. Na lice mjesta hitno je upućena policijska patrola, koja je tom prilikom zatekla ruskog državljanina E. Z. (32). On je saopštio da mu je u parku jednog hotela, nakon tuče, nepoznato lice oštrim predmetom nanijelo povredu u predjelu stomaka.

Тамјан свештеник кадионица

Savjeti

Evo zašto u svakom domu treba zapaliti malo tamjana: Ima čudesna dejstva

Oštećeni je, nakon što mu je ukazana ljekarska pomoć od strane službe Hitne medicinske pomoći, transportovan u Kliničko-bolnički centar Kotor, gdje je nakon ukazane medicinske pomoći otpušten na dalje kućno liječenje.

Nakon izvršenih uviđajnih radnji, te preduzetih operativno-taktičkih mjera i radnji na terenu, policijski službenici su u roku od dva sata identifikovali osumnjičenog V. M. (39), državljanina Ruske Federacije, koji je pronađen i doveden u službene prostorije. Nakon prikupljenih obavještenja od više lica, V. M. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako se sumnja, V. M. je, dok se nalazio sa više lica u parku jednog turističkog naselja, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, istog napao upotrebom hladnog oružja u namjeri da ga liši života, zadajući mu ubodne rane u predjelu leđa, usljed čega je oštećeni zadobio povrede konstatovane ljekarskim izvještajima. Osumnjičeni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti sproveden državnom tužiocu na dalju nadležnost, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izboden muškarac

Budva

Crna Gora

hapšenje

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свештеник држи кадионицу у руци.

Savjeti

Evo zašto u svakom domu treba zapaliti malo tamjana: Ima čudesna dejstva

2 h

0
Развод

Ljubav i seks

Ova tri horoskopska najteže opstaju u braku

2 h

0
Вода

Banja Luka

Suve slavine: Evo gdje danas neće biti vode u Banjaluci

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

2 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Djevojka (18) preminula nakon 5 dana borbe za život: Tragičan epilog teške nesreće u Hrvatskoj

3 h

0
Животиња пас

Region

Užas u Hrvatskoj: Poslije nesreće na imanju pronađeni leševi pasa

3 h

0
У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

Region

U Hrvatsku stiže 436.000 evra! Uplata na listiću bila 2 evra

12 h

0

  • Najnovije

11

05

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

11

02

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

10

57

Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

10

54

Lavrov: Kijev namjerno gađa civile u Rusiji

10

50

Plavi Mjesec dolazi 31. maja i donosi snažan preokret za ove znakove

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner