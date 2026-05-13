Djevojka (18) preminula nakon 5 dana borbe za život: Tragičan epilog teške nesreće u Hrvatskoj

13.05.2026 08:05

Foto: MUP Hrvatske

Djevojka (18) koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Nove Gradiške je preminula.

Policija je izvjestila da je djevojka podlegla povredama u bolnici u ponedjeljak poslijepodne. Nesreća se dogodila u mjestu Adžamovci 6. maja oko 16.30 sati.

Vozač (37) automobila daruvarske registracije prebrzo je stigao pred zaustavljenu kolonu vozila, pa je naglo skrenuo ulijevo i zabio se u auto koji je dolazio iz suprotnog smjera. U njemu su bile tri 18-godišnjakinje.

Putnica je zadobila teške tjelesne povrede opasne po život i u ponedjeljak je, uprkos svim naporima ljekara, preminula u bolnici. Djevojka koja je bila za volanom je teško povrijeđena, ali je van životne opasnosti, a treća djevojka zadobila je lakše povrede.

Vozaču prijeti do 15 godina zatvora. Trenutno je u istražnom zatvoru i u nesreći nije povrijeđen.

(Danica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

