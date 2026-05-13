Tužan dan za NBA: Preminuo bivši profesionalni košarkaš

13.05.2026 07:38

Foto: Pexels

Bivši profesionalni košarkaš Džejson Kolins, preminuo je u 47. godini.

Kolins je preminuo nakon „hrabre borbe sa glioblastomom”, agresivnim oblikom raka mozga, saopštila je njegova porodica u izjavi koju je podijelila Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA).

On je prošle godine objavio da mu je dijagnostikovan rak i da je bio podvrgnut liječenju kako bi se zaustavilo širenje ove neoperabilne bolesti.

„Uticaji Džejsona Kolinsa sezali su daleko izvan košarke, jer je pomogao da NBA, VNBA i šira sportska zajednica postanu inkluzivniji i gostoljubiviji za buduće generacije”, izjavio je u utorak komesar NBA lige Adam Silver. „Džejson će ostati upamćen ne samo po rušenju barijera, već i po ljubaznosti i humanosti koji su definisali njegov život i dotakli mnoge druge”, dodao je Silver.

Kolins je u decembru 2025. godine rekao da je rak otkriven nakon što je imao poteškoća sa koncentracijom. Tumor na mozgu je, kako je opisao, bio poput „čudovišta sa pipcima koji se šire po donjoj strani mog mozga širinom bejzbol loptice”.

Šta je glioblastom?

Glioblastom (GBM) jeste agresivan tip raka mozga koji počinje u ćelijama zvanim astrociti. To je najčešći maligni tumor mozga kod odraslih. Simptomi uključuju napade ili promjene u razmišljanju, govoru i ravnoteži. Iako tretmani mogu usporiti rast tumora, poznati lijek još uvijek ne postoji.

Prije meča Sparsa i Minesote održan je minut ćutanja u čast Kolinsa, ali i Brendona Klarka, čija je smrt takođe potresla NBA svijet, prenosi Sportal.

