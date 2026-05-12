Ključni uslov za povratak Željka Obradovića u Partizan

12.05.2026 22:20

Кључни услов за повратак Жељка Обрадовића у Партизан
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Povratak Saše Danilovića na mjesto predsjednika Partizana mogao bi da bude ključni uslov za povratak Željka Obradovića u crno-bijeli klub.

Kako prenosi "Basketball Sphere", Danilović ima želju da ponovo preuzme vođenje crno-bijelih po isteku mandata aktuelnog predsjednika Ostoje Mijailovića, kojem ugovor traje do kraja godine.

Upravo bi eventualna promjena u rukovodstvu mogla da otvori vrata povratku najtrofejnijeg evropskog trenera.

Prema istim saznanjima, odnosi između Obradovića i Mijailovića ozbiljno su narušeni, zbog čega se povratak trofejnog stručnjaka u sadašnjim okolnostima smatra praktično nemogućim.

Ipak, "Basketball Sphere" navodi da Obradović želi da se vrati u Partizan, ali da bi se uslovi za tako nešto stekli jedino ukoliko Danilović ponovo postane prvi čovjek kluba.

Dodaje se i da povratak nije realan već od naredne sezone, pošto je tim već formiran za naredni period, pa bi eventualni scenario mogao da se razmatra tek dugoročno.

Pored Obradovića, u priči oko budućnosti kluba pominje se i Aleksandar Đorđević kao potencijalno rješenje za klupu crno-bijelih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

"Pa nije Željko Obradović zadužen da tokom sezone gleda svakojake igrače, izgubili smo najvećeg trenera"

Mijailović "otvorio dušu": Dva su uzroka svih lomova!

Žarko Paspalj otkrio: "Zvao sam Željka Obradovića"

Željko Obradović dobija pjesmu, poznati reper objavio kada izlazi numera posvećena Žocu

Košarkaški kamp KK Partizan na Jahorini slavi 25. rođendan

Zvezda od plus 21 do poraza u Ljubljani: Cedevita zakazala majstoricu

Svijet sporta u šoku: Umro NBA košarkaš (29)!

Od Beograda, preko Istanbula do Barselone: Jan Veseli najavio kraj karijere

