Ključni uslov za povratak Željka Obradovića u Partizan

Povratak Saše Danilovića na mjesto predsjednika Partizana mogao bi da bude ključni uslov za povratak Željka Obradovića u crno-bijeli klub.

Kako prenosi "Basketball Sphere", Danilović ima želju da ponovo preuzme vođenje crno-bijelih po isteku mandata aktuelnog predsjednika Ostoje Mijailovića, kojem ugovor traje do kraja godine.

Upravo bi eventualna promjena u rukovodstvu mogla da otvori vrata povratku najtrofejnijeg evropskog trenera.

Prema istim saznanjima, odnosi između Obradovića i Mijailovića ozbiljno su narušeni, zbog čega se povratak trofejnog stručnjaka u sadašnjim okolnostima smatra praktično nemogućim.

Ipak, "Basketball Sphere" navodi da Obradović želi da se vrati u Partizan, ali da bi se uslovi za tako nešto stekli jedino ukoliko Danilović ponovo postane prvi čovjek kluba.

Dodaje se i da povratak nije realan već od naredne sezone, pošto je tim već formiran za naredni period, pa bi eventualni scenario mogao da se razmatra tek dugoročno.

Pored Obradovića, u priči oko budućnosti kluba pominje se i Aleksandar Đorđević kao potencijalno rješenje za klupu crno-bijelih.