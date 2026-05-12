Ključni uslov za povratak Željka Obradovića u Partizan

Povratak Saše Danilovića na mjesto predsjednika Partizana mogao bi da bude ključni uslov za povratak Željka Obradovića u crno-bijeli klub.
Kako prenosi "Basketball Sphere", Danilović ima želju da ponovo preuzme vođenje crno-bijelih po isteku mandata aktuelnog predsjednika Ostoje Mijailovića, kojem ugovor traje do kraja godine.
Upravo bi eventualna promjena u rukovodstvu mogla da otvori vrata povratku najtrofejnijeg evropskog trenera.
Prema istim saznanjima, odnosi između Obradovića i Mijailovića ozbiljno su narušeni, zbog čega se povratak trofejnog stručnjaka u sadašnjim okolnostima smatra praktično nemogućim.
Ipak, "Basketball Sphere" navodi da Obradović želi da se vrati u Partizan, ali da bi se uslovi za tako nešto stekli jedino ukoliko Danilović ponovo postane prvi čovjek kluba.
Dodaje se i da povratak nije realan već od naredne sezone, pošto je tim već formiran za naredni period, pa bi eventualni scenario mogao da se razmatra tek dugoročno.
Pored Obradovića, u priči oko budućnosti kluba pominje se i Aleksandar Đorđević kao potencijalno rješenje za klupu crno-bijelih.
