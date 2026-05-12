Od Beograda, preko Istanbula do Barselone: Jan Veseli najavio kraj karijere

12.05.2026 15:28

Foto: EUROLEAGUE BASKETBALL

Jan Veseli najavio kraj karijere – odlaži iz profesionalne košarke na kraju sezone 2025/26.

Veseli je zvanično najavio da će se povući iz profesionalnog bavljenja košarkom na kraju sezone 2025/26, a njegov klub Barselona, potvrdio je ovu odluku.

Jedan od najuspješnijih centara u modernoj istoriji

Nekadašnji košarkaš Partizana, koji je nedavno napunio 36 godina, napušta košarku kao jedan od najuspješnijih centara u modernoj istoriji Evrolige.

U emotivnoj poruci na Instagramu, Veseli je reflektovao o svojoj dugoj karijeri širom Evrope:

"Nakon mnogih nezaboravnih godina, došlo je vrijeme da zatvorim poglavlje svoje košarkaške priče. Od Beograda, preko Istanbula do Barselone, imao sam privilegiju da učestvujem u brojnim borbama, sa izvanrednim saigračima, trenerima, najvernijim navijačima, mnogim pobjedama i teškim porazima, vihorom emocija i kolekcijom uspomena koje ću nositi zauvijek."

"Dao sam sve od sebe za ovu igru, a ona mi je dala još više zauzvrat. Odlazim sa zahvalnošću i ponosom. Još imamo dva mjeseca borbe u ACB ligi, i moj potpuni fokus je tu do posljednje utakmice. A od septembra, vidimo se sa tribina!"

U Partizanu postao "ikona"

Veseli je karijeru započeo u Češkoj, u klubovima Pribor i Ostrava, a 2007. je prešao u Sloveniju, u Geoplin Slovan.

Godinu dana kasnije, potpisao je za Partizan, gdje je postao jedna od najvećih evropskih mladih zvijezda i pomogao srpskom klubu da stigne do Fajnal-fora Evrolige 2009/10.

Njegov uspon u Evropi doveo ga je do šestog pika na NBA draftu 2011. godine, kada su je izabrali Vašington Vizardsi.

Veseli je igrao i za Denver Nagetse prije nego što se 2014. vratio u Evropu i potpisao za Fenerbahče.

Tokom osam sezona u Turskoj, Veseli je postao jedan od zaštitnih lica Evrolige.

Titula sa Fenerbahčeom

Osvojio je titulu Evrolige 2017. sa Fenerbahčeom, a tokom sezone 2018/19 osvojio je MVP nagradu Evrolige sa prosekom od 12,3 poena, 4,7 skokova i 17,6 PIR u 25 minuta po meču.

Takođe je tri puta bio uvršten u najbolju petorku Evrolige: 2016, 2018. i 2019. Statistički, češki centar se penzioniše među najvećim igračima u istoriji Evrolige.

U 414 nastupa u Evroligi, Veseli je postao rekorder po broju pogođenih "dvojki" (1.701), četvrti po ukupnom PIR (5.481), šesti po broju poena (4.359), treći po broju skokova (1.906) i treći po broju ukradenih lopti (403), piše b92.

