Zvezda dobila ogromno pojačanje u finišu sezone

Tajson Karter (29) sve više potvrđuje da može da bude važan adut u rotaciji trenera Saše Obradovića (57), što je pokazao i maestralnom partijom prethodne večeri.

Crveno-bijeli su u prvom meču četvrtfinala Košarkaške lige Srbije ubjedljivo savladali Zlatibor rezultatom 112:73, a jedan od glavnih aktera bio je upravo američki bek. Obradović je odlučio da Karteru ukaže poverenje, pa je zajedno sa Džeredom Batlerom, Džordanom Nvorom i Semijem Odželejem popunio kvotu stranaca za nacionalno prvenstvo, što se ispostavilo kao pun pogodak.

Gradovi i opštine Jajce: Lažne dojave o bombama u deset škola

Karter je pružio izvanrednu partiju i bio među najzapaženijima na parketu. Za nešto manje od 22 minuta postigao je 17 poena uz fantastičan procenat šuta, a posebno se istakao za linijom za tri poena gde nije promašio nijedan pokušaj (5/5). Uz to je briljirao i kao organizator igre, upisavši čak 12 asistencija, uz dva skoka i samo jednu ličnu grešku.

Njegov indeks korisnosti iznosio je 26, dok je tim sa njim na terenu imao čak +31, što jasno govori o njegovom uticaju na igru.

Podsjetimo, riječ je o igraču koji se tek u martu vratio na teren nakon višemjesečne pauze zbog ozbiljnih zdravstvenih problema sa plućnom embolijom. Poslije dugog procesa oporavka i rehabilitacije, Karter se postepeno vraća u prepoznatljivu formu.

Zadovoljstvo njegovim napretkom ne krije ni trener Saša Obradović, koji smatra da bi Amerikanac trebalo da dobije još veću ulogu u timu.

"Insistiranje da igra, možda i kad je bio manje spreman, sada vremenom dobija na vrijednosti. On nije igrač kakav je bio u oktobru, ali način na koji je odigrao derbi otvorio je razmišljanje da treba da bude još uključeniji u cijelu priču. Protiv Pantera je odigrao odličnu odbranu u utakmici u Barseloni, a sada sve više dobija ‘noge’ i donosi bolje odluke u napadu", izjavio je srpski stručnjak, prenosi Sportinjo.