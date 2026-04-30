Logo
Large banner

Zvezda dobila ogromno pojačanje u finišu sezone

Autor:

ATV
30.04.2026 12:57



0
Foto: Tanjug/AP

Djeluje da je Crvena zvezda u samoj završnici sezone dobila veliko pojačanje iz sopstvenih redova.

Tajson Karter (29) sve više potvrđuje da može da bude važan adut u rotaciji trenera Saše Obradovića (57), što je pokazao i maestralnom partijom prethodne večeri.

Crveno-bijeli su u prvom meču četvrtfinala Košarkaške lige Srbije ubjedljivo savladali Zlatibor rezultatom 112:73, a jedan od glavnih aktera bio je upravo američki bek. Obradović je odlučio da Karteru ukaže poverenje, pa je zajedno sa Džeredom Batlerom, Džordanom Nvorom i Semijem Odželejem popunio kvotu stranaca za nacionalno prvenstvo, što se ispostavilo kao pun pogodak.

Учионица

Gradovi i opštine

Jajce: Lažne dojave o bombama u deset škola

Karter je pružio izvanrednu partiju i bio među najzapaženijima na parketu. Za nešto manje od 22 minuta postigao je 17 poena uz fantastičan procenat šuta, a posebno se istakao za linijom za tri poena gde nije promašio nijedan pokušaj (5/5). Uz to je briljirao i kao organizator igre, upisavši čak 12 asistencija, uz dva skoka i samo jednu ličnu grešku.

Njegov indeks korisnosti iznosio je 26, dok je tim sa njim na terenu imao čak +31, što jasno govori o njegovom uticaju na igru.

Podsjetimo, riječ je o igraču koji se tek u martu vratio na teren nakon višemjesečne pauze zbog ozbiljnih zdravstvenih problema sa plućnom embolijom. Poslije dugog procesa oporavka i rehabilitacije, Karter se postepeno vraća u prepoznatljivu formu.

Zadovoljstvo njegovim napretkom ne krije ni trener Saša Obradović, koji smatra da bi Amerikanac trebalo da dobije još veću ulogu u timu.

"Insistiranje da igra, možda i kad je bio manje spreman, sada vremenom dobija na vrijednosti. On nije igrač kakav je bio u oktobru, ali način na koji je odigrao derbi otvorio je razmišljanje da treba da bude još uključeniji u cijelu priču. Protiv Pantera je odigrao odličnu odbranu u utakmici u Barseloni, a sada sve više dobija ‘noge’ i donosi bolje odluke u napadu", izjavio je srpski stručnjak, prenosi Sportinjo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner