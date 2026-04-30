Teška nesreća kod Čačka: Više povrijeđenih u sudaru, među njima i dijete

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu Čačak-selo Vujetinci, u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je iz zdravstvenih ustanova.

Kako se navodi, povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći su u prepodnevnim satima primljeni u Opštu bolnicu u Čačku, gdje im je ukazana neophodna medicinska pomoć i urađena detaljna dijagnostika.

Prema informacijama iz bolnice, najteže je prošla žena stara 26 godina, koja je nakon pregleda i konstatovanih teških tjelesnih povreda zadržana na lečenju u Jedinici intenzivne njege, gdje se nalazi pod stalnim nadzorom ljekara.

Dijete koje je bilo u njenoj pratnji takođe je primljeno u bolnicu, ali je, kako se navodi, zadobilo lakše tjelesne povrede, zbog čega je zadržano na posmatranju u odjeljenju Dječije hirurgije, prenosi Blic.