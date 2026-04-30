Sniženja pod lupom: Nema više manipulacije akcijama

Sniženja tokom velikih onlajn akcija kao što su "Crni petak“ i "Sajber ponedjeljak" često nisu onakva kakvim se predstavljaju, pokazala je najnovija kontrola Evropske komisije i nacionalnih organa za zaštitu potrošača.

U zajedničkoj akciji kontrole, obuhvaćeno je 314 onlajn trgovaca u 23 zemlje Evropske unije, kao i na Islandu i u Norveškoj.

Rezultati pokazuju da je čak 30 odsto trgovaca nepravilno prikazivalo popuste. Prema evropskim pravilima, definisanim u Direktivi o cijenama , svaki oglašeni popust mora da se odnosi na najnižu cenu u prethodnih 30 dana. Upravo ovo pravilo najčešće je kršeno. Kontrola je pokazala i druge sporne prakse, pa je tako 36 odsto trgovaca pokušavalo da doda dodatne proizvode u korpu, često bez jasne saglasnosti kupca, a 34 odsto je prikazivalo poređenja cijena, ali u šest od deset slučajeva bez objašnjenja na šta se ta cijena odnosi.

Tehnike pritiska (lažni osećaj hitnosti, tajmeri, "ostalo još malo proizvoda“) koristilo je 18 odsto trgovaca, a 10 odsto njih je primjenjivalo takozvano "drip“ formiranje cijena, odnosno dodavanje troškova tek na kraju kupovine.

Prema evropskim propisima, ovakve prakse smatraju se obmanjujućim i nezakonitim. Nacionalne institucije sada mogu da pokrenu postupke protiv spornih trgovaca.

Slična pravila o sniženjima uskoro će važiti i u Srbiji. Takozvano pravilo o "najnižoj cijeni u posljednjih 30 dana“, koje je usklađeno sa evropskim propisima, uvedi praktično novi Zakon o trgovini koji je usvojen u paketu sa propisima koji se odnose na nepoštene poslovne prakse i jačanje zaštite potrošača.

Pravilo 30 dana koje smo toliko čekali donosi poštenije oglašavanje akcija, podrazumijeva da će trgovci morati dosljednije da dokazuju da je proizvod zaista pojeftinio u odnosu na najnižu cijenu u prethodnom periodu, što bi trebalo da donese veću transparentnost ponuda i smanji prostor za marketinške manipulacije.

Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da su učestale prakse "naduvavanja” cijena neposredno prije oglašavanja popusta dovele do toga da sniženja u trgovinama sve češće budu pod lupom regulatora. Iako je važećim Zakonom o trgovini već preuzeta evropska Direktiva o isticanju cijena, nova pravila na nivou Evropske unije dodatno pooštravaju uslove pod kojima trgovci mogu da reklamiraju akcije i promotivne ponude.

"Upravo zbog pojave da se cene vještački povećavaju nekoliko dana ili nedjelja prije sniženja, kako bi potom bile predstavljene kao "veliki popust”, uvedeno je pravilo da se kao prethodna cijena mora navijesti najniža cijena po kojoj je proizvod prodavan u određenom periodu pre početka akcije - konkretno u posljednjih 30 dana. Ovakvo rješenje ima za cilj da spreči manipulacije, zaštiti povjerenje potrošača i obezbjedi fer konkurenciju na tržištu", kaže on.

Za građane to u praksi znači da će sniženja morati da budu stvarna, a ne rezultat marketinškog trika u kome se cijene kratkoročno podignu da bi potom bile "dramatično” snižene. U suprotnom, potrošač robu koja se predstavlja kao izuzetno povoljna može platiti po istoj ili čak višoj cijeni nego ranije, vjerujući da ostvaruje uštedu, što se u suštini svodi na obmanjujuće poslovanje.

Ipak, iskustvo potrošača pokazuje da su sporne prakse i dalje prisutne, naročito u onlajn prodaji, zbog čega se i na domaćem tržištu sve više insistira na strožoj kontroli i jasnijem informisanju kupaca, piše Politika.rs.