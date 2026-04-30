Vulić: Kako Ustavni sud prihvata i primjenjuje akte koji nisu usvojeni u Parlamentu?

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje krnjem Ustavnom sudu BiH koje se odnosi na prihvatanje i primjenu akata koji nisu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH kao što je bio slučaj sa izmjenama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je u poslaničkom pitanju, koje je danas predala Parlamentarnoj skupštini, dostavila i akt Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH iz kojeg proizilazi da izmjene Krivičnog zakona BiH, na osnovu kojih je vođen postupak protiv tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nisu ni razmatrane, ni usvojene, ni u Predstavničkom domu, ni u Domu naroda.

Republika Srpska Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

"Kako Sud opravdava primjenu takvih akata u odnosu na princip zakonitosti i Ustavom zagarantovana prava građana da biraju i budu birani? Kako pojašnjavate postupanje po odlukama kojima se proglašava zakon lica koje se predstavlja kao `visoki predstavnik`, i da li je to u skladu sa članovima I/2 i IV/3 c) i h) Ustava?", upitala je Vulićeva.