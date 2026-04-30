Vulić: Kako Ustavni sud prihvata i primjenjuje akte koji nisu usvojeni u Parlamentu?

30.04.2026 14:48

Вулић: Како Уставни суд прихвата и примјењује акте који нису усвојени у Парламенту?
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić uputila je poslaničko pitanje krnjem Ustavnom sudu BiH koje se odnosi na prihvatanje i primjenu akata koji nisu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH kao što je bio slučaj sa izmjenama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je u poslaničkom pitanju, koje je danas predala Parlamentarnoj skupštini, dostavila i akt Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH iz kojeg proizilazi da izmjene Krivičnog zakona BiH, na osnovu kojih je vođen postupak protiv tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nisu ni razmatrane, ni usvojene, ni u Predstavničkom domu, ni u Domu naroda.

Награда Милорад Додик

Republika Srpska

Značaj prestižne nagrade koju Dodik dobija u SAD na Džadson Univerzitetu

"Kako Sud opravdava primjenu takvih akata u odnosu na princip zakonitosti i Ustavom zagarantovana prava građana da biraju i budu birani? Kako pojašnjavate postupanje po odlukama kojima se proglašava zakon lica koje se predstavlja kao `visoki predstavnik`, i da li je to u skladu sa članovima I/2 i IV/3 c) i h) Ustava?", upitala je Vulićeva.

Više iz rubrike

"Опозиција глуми забринутост када је све готово; Питајте Шмита и Хасановића, ако смијете"

BiH

"Opozicija glumi zabrinutost kada je sve gotovo; Pitajte Šmita i Hasanovića, ako smijete"

2 h

0
СИПА послала упозорење: Чувајте се лажних СМС порука!

BiH

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

3 h

0
АТВ сазнаје: Одбијена жалба "Планет софта", рјешења достављена фирмама

BiH

ATV saznaje: Odbijena žalba "Planet softa", rješenja dostavljena firmama

3 h

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

BiH

Upozorenje! Ponovo kruže lažne SMS poruke

4 h

0

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

Preminula Đana Šaković

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

