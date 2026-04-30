Upozorenje! Ponovo kruže lažne SMS poruke

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ponovo upozorava javnost da je u toku organizovana i kontinuirana kampanja slanja lažnih SMS poruka građanima.

U SMS poruci se neovlašteno koriste nazivi državnih institucija, uključujući IDDEEA BiH i druge organe nadležne za oblast saobraćaja i sigurnosti.

Nakon ranijeg upozorenja, napadi nisu prestali. Naprotiv, evidentirane su nove poruke sa izmijenjenim sadržajem i novim internet adresama, među kojima je i https://iddeea.govba.cam/en/home.

Radi se o klasičnom modelu digitalne prevare u kojem se imitira izgled i naziv institucija kako bi građani, pod pritiskom navodnih kazni, rokova i pravnih posljedica, otvorili linkove i unijeli svoje lične ili finansijske podatke.

"Posebno naglašavamo: IDDEEA BiH ne izriče saobraćajne kazne, IDDEEA BiH ne vrši naplatu kazni putem SMS poruka, IDDEEA BiH građanima ne šalje ovakve poruke sa linkovima za hitno plaćanje. Jedina zvanična internet adresa Agencije je www.iddeea.gov.ba, sapšteno je iz IDDEEA BiH.

Smatramo da je riječ o pitanju koje prevazilazi pojedinačnu instituciju i zahtijeva hitno, koordinisano i operativno djelovanje nadležnih organa za provođenje zakona i sigurnost BiH, dodali su.

"Pozivamo nadležne policijske i sigurnosne agencije na svim nivoima vlasti da, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja poduzmu mjere identifikacije izvršilaca, međunarodne saradnje, tehničkog praćenja izvora poruka, gašenja spornih domena i zaštite građana. Posebno ističemo potrebu hitne saradnje sa telekom operatorima i drugim pružaocima elektronskih komunikacija radi tehničkih mjera detekcije, filtriranja i blokiranja ovakvih kampanja, u skladu sa važećim propisima i nalozima nadležnih organa", navodi se u saopštenju i dodali:

"Neprihvatljivo je da se odgovornost prebacuje na instituciju čiji se identitet zloupotrebljava, dok oni koji imaju operativne i istražne nadležnosti izostaju sa konkretnim djelovanjem. IDDEEA BiH će nastaviti pružati svu stručnu, tehničku i institucionalnu podršku u cilju zaštite građana i integriteta digitalnog prostora Bosne i Hercegovine. ozivamo građane da budu maksimalno oprezni, da ne otvaraju sumnjive linkove i da svaku ovakvu poruku prijave nadležnim organima."

(Bosnainfo)