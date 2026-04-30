Zbog lažnih dojava o bombama uhapšene tri osobe: Među njima i maloljetnik

Najmanje tri mlađe osobe, među kojima i jedan maloljetnik, uhapšene su u različitim dijelovima Hrvatske, zbog sumnje da su povezane sa učestalim dojavama o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama.

HRT nezvanično javlja da je maloljetnik uhapšen u Zagrebu, a dvojica mladića na području Dalmacije.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je juče da je uhapšeno nekoliko osoba povezanih s lažnim dojavama o bombama, ali nije želio da iznosi pojedinosti zbog specifičnosti same kriminalističke istrage.

- Do sad je policija detektovala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu da kažem da je na području Hrvatske uhapšeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći - rekao je Božinović.

(Tanjug)