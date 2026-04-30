Zbog lažnih dojava o bombama uhapšene tri osobe: Među njima i maloljetnik

Autor:

ATV
30.04.2026 11:02

Foto: Ron Lach/Pexels

Najmanje tri mlađe osobe, među kojima i jedan maloljetnik, uhapšene su u različitim dijelovima Hrvatske, zbog sumnje da su povezane sa učestalim dojavama o postavljenim bombama u školama i drugim institucijama.

HRT nezvanično javlja da je maloljetnik uhapšen u Zagrebu, a dvojica mladića na području Dalmacije.

Полиција Србија

Hronika

Obećao projekte, a uzeo milione: Novosađanin pao zbog zloupotrebe

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović potvrdio je juče da je uhapšeno nekoliko osoba povezanih s lažnim dojavama o bombama, ali nije želio da iznosi pojedinosti zbog specifičnosti same kriminalističke istrage.

- Do sad je policija detektovala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu da kažem da je na području Hrvatske uhapšeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći - rekao je Božinović.

(Tanjug)

Pročitajte više

Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi opciju koju su svi dugo iščekivali

1 h

0
Танкери у Ормуском мореузу

Ekonomija

Gradi se nova strateška ruta kao alternativa Ormuskom moreuzu

1 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Evropa oživljava nacizam i okreće narode protiv Rusije

1 h

0
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

Njemačka želi ponovo u Savjet bezbjednosti UN

1 h

0

Više iz rubrike

Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Tragedija na Cetinju: Dječak stradao na fudbalskom igralištu

5 h

0
полиција Хрватска

Region

Hrvatska policija uhapsila više osoba zbog lažnih dojava o bombama

13 h

0
Милан Кнежевић

Region

Milan Knežević pozvan na saslušanje, neće se odazvati

20 h

0
Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони

Region

Sveti Stefan i Vila Miločer otvaraju vrata u ovoj sezoni

22 h

0

  • Najnovije

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

12

23

Minić i Marić potpisali memorandum o zajedničkim mjerama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner