Tragedija na Cetinju: Dječak stradao na fudbalskom igralištu

Dvanaestogodišnji J.K. tragično je stradao sinoć na Cetinju kada je na njega pala konstrukcija gola.

Kako nezvanično prenosi Pobjeda, dječak je sa nekoliko drugova igrao fudbal u balonu na Starom igralištu kada je na njega pala konstrukcija gola.

Nadležni ispituju pod kojim okolnostima je došlo do tragedije.