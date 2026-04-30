Logo
Large banner

Slavimo Svetog Simeona Persijskog: Izgovorite ovu molitvu

Autor:

ATV
30.04.2026 07:04

Komentari:

0
Foto: ATV

Pravoslavni vjernici danas slave Svetog Simeona Persijskog, episkopa koji je u 4. vijeku mučenički stradao za vjeru i do kraja hrabrio druge hrišćane.

Danas slavimo Svetog sveštenomučenika Simeona Persijskog, episkopa koji je živio u 4. vijeku i koji je postradao za veru u Hrista u vreme cara Sapora. Njegov život i mučeništvo obilježeni su velikim stradanjem hrišćana u Persiji, kada je počeo težak progon crkve.

U to vrijeme, u Persiji je bilo sve više hrišćana koji su imali svoje episkope, sveštenike i crkve. To je izazvalo otpor maga i onih koji su branili staru vjeru, pa su zajedno sa nekima iz zavisti nagovorili cara Sapora da krene u progon hrišćana. Među prvima na udaru našao se upravo episkop Simeon.

Sveti Simeon je uhapšen zajedno sa svojim prezviterima Avdelajem i Ananijom i izveden pred cara u okovima. Nisu se uplašili niti su se poklonili, iako su bili suočeni sa smrću, već su otvoreno ispovedili vjeru u Hrista i odbili da se poklone suncu i caru.

U tom vremenu postradao je i carev evnuh Ustazan, koji se u početku odrekao Hrista, ali se kasnije pokajao i ponovo vratio vjeri, dirnut svedočanstvom i hrabrošću svetog Simeona. Zbog toga je i on na kraju stradao, kao i njegova kćerka Askitreja.

Na Veliki Petak izvedeno je na stratište oko stotinu hrišćana, među kojima su bili sveštenici i vernici, a sveti Simeon je bio poslednji pogubljen, kako bi hrabrio ostale do kraja. Svi su postradali mačem, ne želeći da se odreknu Hrista, dok je njihovo stradanje postalo svjedočanstvo vjere i postojanosti.

Sljedeće godine, ponovo na Veliki Petak, stradalo je još hiljadu vjernika zajedno sa carevim evnuhom Azatom, nakon čega je progon delimično obustavljen. Danas Crkva obilježava spomen Svetog Simeona Persijskog i svih sa njim postradalih, kao svjedoka vjere koji su do kraja ostali vjerni Hristu.

TOPAR

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Simeone: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

svetac

Pravoslavni kalendar

molitva

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

08

57

Sve veće tenzije u vladajućoj koaliciji: Da li pada Vlada u Njemačkoj?

08

48

PSŽ ostao bez ključnog čovjeka za Bajern

08

31

Evropske zemlje formiraju zajedničku Ratnu mornaricu, Britanija na čelu

08

28

Od Vaskrsa do Đurđevdana: Kako "preživjeti" praznična poskupljenja?

08

20

AMS izdao upozorenje: Oprez!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner