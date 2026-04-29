Jokići imaju recept za uspjeh: Tri generacije, četiri decenije mljekarstva

Na farmi Jokići iskoriste svaku kap mlijeka. A dnevno proizvedu oko 2.000 litara. Mlijeko koje ne predaju u otkup, prerađuju u mini sirani na svom imanju.

Sir proizvode po tradicionalnoj i italijanskoj recepturi. I to im odlično ide.

"Em imamo veću zaradu na prodaji sira i plus nemamo problema sa otkupom mlijeka. Počeli smo sa tri osnovne vrste sira, a sada već pravimo još tri vrste italijanskih sireva najviše", priča David Jokić, inženjer poljoprivrede, Velika Ilova, Prnjavor.

Domaćih proizvoda na farmi biće još. Davidova sestra Tamara okrenula se preradi organskog brašna koje Jokići proizvode.

"Ja sam se okrenula više za preradu brašna i u tom segmentu sam htjela da pokrenemo samu proizvodnju integralne tjestenine. Takođe, nekakvih vrsta peciva od tog brašna", priča Tamara Jokić, inženjer poljoprivrede.

Farmu je 80-tih godina u Velikoj Ilovi kod Prnjavora pokrenuo Davidov i Tamarin djed Dragan. Posao je nastavio njihov otac Zlatko. Jokići obrađuju više od 60 hektara zemlje i imaju preko 150 grla. Farmu su automatizovali, pa im roboti danas uveliko olakšavaju posao.

"Prvo je tu robot za mužu, tu su skreperi za čišćenje hodnika, tu je robot za prigrtanje hrane. Pa kad se krene od priključnih mašina. Ono što stvarno moram napomenuti je da bez tih nekih podsticaja i podsticajnih mjera bilo bi daleko teže ostvariti ovakve nekakve rezultate", kaže Zlatko Jokić, farmer iz Prnjavora.

A rezultati ne dolaze preko noći. Jokići to odlično znaju. Tri generacije, već četiri decenije, razvijaju stočarsko-ratarsku proizvodnju. Njihova kuća je puna čeljadi. Svi su pod istim krovom. I svako ovdje odlično zna šta mu je zadatak kako bi farma opstala i dalje se razvijala. Upravo je to njihov recept za uspjeh.