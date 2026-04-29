Logo
Large banner

Pametniji način uživanja tehnologiji: Više od samog naziva

Autor:

ATV
29.04.2026 13:37

Komentari:

0
Самсунг лед телевизор окачен на зиду трепезарије.
Foto: Ustupljena fotografija

Kako se tehnologije ekrana neprestano razvijaju, termin QLED postao je široko rasprostranjen, ali ne i uvijek u potpunosti shvaćen.

Samsung, vodeći svjetski brend televizora već 20 uzastopnih godina , redefiniše očekivanja svojom Real Quantum Dot tehnologijom, stavljajući fokus na ono što je zaista važno: svakodnevno iskustvo gledanja.

Od tehnologije do doživljaja

U središtu pristupa kompanije Samsung nalazi se jednostavna ideja: tehnologija mora da bude u službi korisnika. To se najbolje ogleda u modelima poput Samsung QLED Q6F, dizajniranim da vrhunski kvalitet slike uvedu u svakodnevni život, na intuitivan i prirodan način.

Zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, QLED Q6F postiže 100 odsto volumen boje, osiguravajući bogate i precizne nijanse pri različitim nivoima osvjetljenja. Bez obzira na to da li gledate filmove u zamračenoj prostoriji ili pratite sadržaj usred dana, slika ostaje dosljedna, živopisna i vjerna stvarnosti.

Ipak, doživljaj prevazilazi samu sliku. Uz 4K unapređenje, čak se i sadržaj niže rezolucije unapređuje za oštriju i čistiju sliku, dok Smart TV interfejs omogućava brz pristup aplikacijama i personalizovanim preporukama. Rezultat je televizor koji se prilagođava korisniku, a ne obrnuto.

Nisu svi QLED televizori isti

Gledajući tehničku pozadinu, ključna razlika leži u onome što Samsung definiše kao Real Quantum Dot. Da bi zadovoljio ovaj standard, televizor mora da ima namjenski Quantum Dot sloj, dovoljnu koncentraciju kvantnih tačaka i plavo pozadinsko osvjetljenje. Samsung QLED televizori jedini su na svijetu koji ispunjavaju sva tri uslova, što potvrđuje i certifikat instituta TÜV Rheinland.

Ova razlika se direktno odražava na performanse. Dok se neki televizori sa oznakom QLED oslanjaju na alternativne materijale, pristup kompanije Samsung garantuje precizniju reprodukciju boja, veću osvjetljenost i dugoročnu stabilnost prikaza.

Dizajniran za savremeni život

Moderni televizori više nisu samo ekrani, oni su središte kućnog opuštanja, povezivanja i provođenja slobodnog vremena. Model QLED Q6F prati taj pomak svojim tankim, minimalističkim dizajnom koji se prirodno uklapa u različite enterijere, u kombinaciji sa pametnim funkcijama koje pojednostavljuju svakodnevnu upotrebu .

Glasovno upravljanje, intuitivna navigacija i brz odziv sistema čine prebacivanje između sadržaja, prilagođavanje postavki ili otkrivanje novih filmova lakšim nego ikad. To je iskustvo gledanja osmišljeno da bude fluidno, lično i dostupno svakom članu domaćinstva.

Inovacija koja traje

Samsung Quantum Dot tehnologija rezultat je više od decenije istraživanja, uključujući i prekretnice u razvoju materijala bez kadmija, čime je poboljšana sigurnost i efikasnost. Ova dugoročna posvećenost obezbjeđuje ne samo bolju sliku danas, već i pouzdanije iskustvo tokom godina.

Na kraju, izbor televizora više nije samo pitanje specifikacija, već načina na koji se on uklapa u vaš život. Uz Real Quantum Dot tehnologiju i dizajn usmjeren na korisnika, Samsung QLED televizori spajaju vrhunske performanse, jednostavnost i dosljednost, pružajući doživljaj koji se uistinu ističe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Samsung TV

Samsung

LED tehnologija

tehnologija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.

Srbija

Na kući Jovanovića osvanuli grafiti terorističke OVK

2 h

0
ватра

Svijet

Spalio tijelo žene u ZOO vrtu?

2 h

0
Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Nauka i tehnologija

Nema više skrivanja iza lažnih imena: Ova država ukida anonimnost na mrežama

2 h

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Ekonomija

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

2 h

0

Više iz rubrike

Преминуо Илија Стеванчевић

Društvo

Preminuo Ilija Stevančević

2 h

0
Какво нас вријеме очекује за Први мај?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za Prvi maj?

2 h

0
Лична и возачка карта на столу.

Društvo

Evo kako ćete od sada puno brže dobiti ličnu kartu i šta to znači za vaš džep

5 h

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Društvo

Praznik koji bi vas mogao skupo koštati: Ovo nikako ne smijete raditi za Prvi maj

5 h

0

  • Najnovije

15

48

Nevjerovatne vijesti iz Kine: Otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja

15

46

Ustavni sud Srpske: Neustavna odluka o komunalnoj naknadi u Modriči

15

38

Stanivuković za Blanušin sporazum, ali želi "najbolje ocijenjene kandidate"

15

35

Iranci planiraju "praktičnu vojnu akciju bez presedana"?

15

01

Minić: Podrška mladima i porodicama ostaje naš prioritet

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner