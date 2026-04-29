Kakvo nas vrijeme očekuje za Prvi maj?

U Republici Srpskoj će za Međunarodni praznik rada, 1. maj, biti pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren do jak sjeverni vjetar i maksimalnu temperaturu do 20 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro i hladno uz slab mraz, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

U subotu, 2. maja, nakon hladnog i vedrog jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugoistoku se krajem dana ponegdje očekuje slaba kiša.

Najviša dnevna temperatura biće od 16 do 22 stepena Celzijusovih.

U nedjelju, 3. maja, biće pretežno sunčano i toplije, na istoku uz malu do umjerenu oblačnost, dok će najviša temperatura vazduha biti od 19 do 26 stepeni Celzijusovih.