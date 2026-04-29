Vukanović: Blanuša odabrao Stanivukovića za strateškog partnera

Blanuša je odabrao Stanivukovića za strateškog partnera i srećno bilo, poručio je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Vukanović ističe da mu je Blanuša poslao dokument pod nazivom "Sporazum pobjednički koncept Opšti izbori 2026", nakon što ga je Predsjedništvo SDS na sinoćnoj sjednici usvojilo.

"Sinoć nešto iza ponoći, suprotno svim našim ranijim razgovorima i dogovorima, predsjednik SDS Branko Blanuša poslao mi je kao poruku tekst nekakvog Sporazuma o saradnji opozicije, koji je njegov lično prijedlog, podržan od većine članova Predsjedništva SDS, u kome je ključna tačka 2 da kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH trebaju dati dvije stranke iz opozicije u skladu sa izbornim rezultatom iz 2022. godine, koji bi za nas bio prihvatljiv ako bi se doslovno tumačili rezultati, jer su samo SDS i Lista za pravdu i red učestvovali na izborima i osvojili poslaničke mandate, dok su NF i PSS nastale posle izbora", kaže Vukanović.

Vukanović ističe da se PDP prvo pocijepao odlaskom sadašnje predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić, sada ponovo sa odlaskom Igora Crnatka.

Za PSS kaže da je "vještačka tvorevina nastala simbiozom dijela PDP sa funkcionerima režima".

Ističe da je cilj 'Sporazuma' koji je poslao Blanuša da se ostatak opozicije pokaže kao jedini 'problem' koji ruši njihovo jedinstvo.

"Umjesto naše bezuslovne podrške i ispružene prijateljske ruke, iskrenih partnera koji nikada nismo imali nijedan neprijateljski potez prema SDS i uvijek smo bili maksimalno korektni", rekao je Vukanović.

Prema njegovim riječima, Blanuša se očigledno opredijelio da pravi strateški savez sa Draškom Stanivukovićem, pod uticajem ekipe bliske Drašku u SDS, iako mu je neprijateljskim d‌jelovanjem pokupio poslanike, odbornike, potpredsjednicu SDS i minirao ga u kampanji.

"Neka mu je sa srećom, a pitanje je ima li podršku većine u Glavnom odbori SDS za ovakav potez", rekao je Vukanović.

Vukanović ističe da postoji mnogo pitanja na koja će Blanuša morati da odgovori.