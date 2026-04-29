Zoranu Blagojeviću iz SNSD-a dodijeljen mandat u Narodnoj skupštini Srpske

29.04.2026 11:45

Centralna izborna komisija BiH dodijelila je danas mandat poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoranu Blagojeviću iz SNSD-a.

Prethodno je CIK konstatovao da je Marina Maletić, takođe iz SNSD-a, dostavila izjavu da odbija da prihvati poslanički mandat koji joj je Komisija dodijelila 9. aprila.

Prije Maletićeve, mandat u Narodnoj skupštini odbio je njihov stranački kolega Miodrag Lukić.

Prethodno je mandat odbio prvi sljedeći kandidat sa liste SNSD-a Dalibor Panić, koji se nalazi na mjestu generalnog sekretara Vlade Srpske.

Ovaj mandat je ostao upražnjen nakon što je Miodrag Mišić krajem decembra imenovan za direktora Inspektorata Republike Srpske.

