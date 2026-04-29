Planule cijene: Kilogram teletine luksuz za prosječnog građanina

Cijene teletine u Republici Srpskoj dostigle su istorijski maksimum i približile se granici od 50 maraka po kilogramu, dok istovremeno ponuda na tržištu nikada nije bila oskudnija.

Zbog pada domaće proizvodnje i sve većeg oslanjanja na uvoz, meso postaje luksuz koji sve manji broj građana može sebi da priušti.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, ističe za "Nezavisne novine" da se na ovaj problem upozorava već dvije decenije, ali da konkretne reakcije nadležnih institucija izostaju.

Prekomjeran i nekontrolisan uvoz

"Prekomjeran i nekontrolisan uvoz doveo je do pada interesovanja za uzgoj domaće stoke, a samim tim i do smanjenja stočnog fonda", kazao je Marinković.

Kako pojašnjava, posebno je izražen problem kada je riječ o teletini, jer se u domaćim mesnicama i marketima uglavnom nalazi meso iz uvoza.

"Cijene diktiraju zemlje izvoznice i zato su ovako visoke. Pošto naši kupci nemaju alternativu da kupe domaće tele, prinuđeni su da plate cijenu koja im se ponudi u mesnicama", naveo je Marinković.

Zaštita domaće proizvodnje ostala na apelu

On naglašava da se godinama apeluje na potrebu zaštite domaće proizvodnje, posebno u sektorima u kojima postoje realni kapaciteti za značajniju proizvodnju.

"Zakon ponude i potražnje je neumoljiv. Ako nemate domaći proizvod, zavisite od uvoza i tu gubite kontrolu nad cijenama. Bojim se da će uskoro samo bogatiji imati priliku da kupuju meso, dok će za prosječne građane ono postati luksuz", upozorava Marinković, dodajući da teletine na tržištu gotovo i nema.

Zaključuje da je neophodno hitno pokrenuti ozbiljne i sistemske mjere za jačanje domaće proizvodnje i zaštitu domaćih proizvođača, ukoliko se želi zaustaviti dalja propast sektora stočarstva.

Teško i neizvjesno

Vlasnik lanca banjalučkih mesnica "Kod Laze" Lazo Šešić naglašava da je situacija na terenu izuzetno teška i neizvjesna.

"Cijena žive vage teletine kreće se od 15 do 16 maraka, a kada se doda PDV, dolazimo do skoro 19 KM. Međutim, veći problem od same cijene jeste to što robe jednostavno nema. Farmeri sve češće odustaju od uzgoja jer im se proizvodnja ne isplati", rekao je Šešić.

Globalni faktori

Dodaje da na tržište dodatno utiču i globalni faktori, poput geopolitičkih kriza i rasta cijena energenata.

"Sukobi na Bliskom istoku, kao i poskupljenje goriva, utiču na sve segmente proizvodnje i transporta, pa se to neminovno preliva i na krajnje cijene mesa", pojasnio je Šešić.

Cijena junetine

Za razliku od teletine, situacija sa junetinom je nešto stabilnija pojašnjava Šešić, te ističe da cijena žive vage iznosi oko 7,80 KM, odnosno oko 9,10 KM sa PDV-om, a ponuda je znatno bolja, pa na tržištu nema nestašice ove vrste mesa.

Ipak, kada je riječ o teletini, stanje je znatno nepovoljnije za potrošače.

U banjalučkim mesnicama cijene se razlikuju i kreću se od 27 do čak 47 maraka po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i dijela mesa.

"Teleći but dostiže najvišu cijenu i iznosi 47 KM po kilogramu, plećka je oko 42 KM, dok teletina sa kosti košta 35 KM po kilogramu", navode iz jedne banjalučke mesnice.

Međutim, u drugoj mesnici situacija je nešto drugačija, pa kilogram teletine bez kosti košta oko 32 marke, dok je teletina sa kosti 27 KM, pišu Nezavisne.